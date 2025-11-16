Özel’den Erhürman’a ‘zaman kapsülü’ hediyesi

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere önceki gün gittiği Lefkoşa’da KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın tebrik kabulüne, Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki törene ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Resmi Geçit Töreni’ne katıldı.

45 DAKİKA BAŞBAŞA

CHP Lideri, KKTC temasları kapsamında resmi törenlerin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Görüşmede Özel’e CHP’nin eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ticaret Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, PM Üyesi Sinem Kırçiçek, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve CHP KKTC Birlik Başkanı Mustafa Yürükcü’den oluşan heyet eşlik etti. Basına kapalı olan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından hediye takdimi gerçekleşti.

ERHÜRMAN’DAN TABLO

Özel, Cumhurbaşkanı Erhürman’a Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı anısına tasarlanan içinde Ulus Gazetesi’nin ilk sayfasının tıpkı basımının yer aldığı ‘Zaman Kapsülü’nü hediye etti. Tufan Erhürman ise Özel’e Kıbrıs evi kapısının yer aldığı bir tabloyu hediye olarak verdi. CHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, “Genel Başkanımız Özgür Özel, KKTC’nin kuruluşunun 42’nci yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın tebrik kabulüne katıldı” ve “Genel Başkanımız Özgür Özel, KKTC’nin kuruluşunun 42’nci yılı dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda düzenlenen tören ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda gerçekleşen resmi geçit törenine katıldı” denildi.

42’NCİ YIL KUTLAMALARINA KATILDI

