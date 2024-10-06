Özel’den Erdoğan’ın açıklamalarına destek: Biz üzerimize düşeni yaparız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nu ziyaret etti. Çıkışta basın mensuplarının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışında yaptığı, “İsrail’in Lübnan’dan sonra gözünü Türkiye’ye dikeceği” yolundaki açıklaması ve TBMM’deki salı günü gerçekleşecek gizli oturumun içeriğine ilişkin soru üzerine Özel, şunları söyledi: “Eğer Türkiye ile ilgili bir güvenlik sorunu varsa üzerimize düşeni yaparız. Ben şunu söyledim. ‘Eğer bir ülkenin Cumhurbaşkanı, Meclis’in kürsüsüne çıkıp bize, ‘İsrail’in saldıracak hedeflerinde Anadolu toprakları, biz varız’ diyorsa, derhal bunun bütün gerekçelerini, kanıtlarını, istihbaratını o Meclis’te paylaşması lazım. Açık oturumda bunu yapamayacaktır.

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MİLLETİMLE PAYLAŞIRIM

Kapalı bir oturum olsun, bize bilgi verin’ dedik. Meclis’in toplanıyor olmasını olumlu buluyoruz. Ancak o oturma mutlaka Sayın Erdoğan’ın gelmesi gerekiyor. Bakanlar da bilgi verebilir. Bu oturumun 15-20 dakika, yarım saat sürme zorunluluğu yok. Bir gün bile sürebilir. İlgili bütün bakanlar bilgi versin. Erdoğan her şeyi orada anlatsın. Yok yasak savmak için böyle bir oturum olursa, bunu çıkar millete ifade ederim.

Elbette kapalı oturumun tutanakları 10 yıl gizli kalacaktır. Ama içerikten milletim adına tatmin olmazsam bunu milletimle paylaşırım. Benim endişem bu meselenin suni bir gündem olarak köpürtülüp güvenlik kaygılarıyla yitirilen siyasi itibarın geri tahkim edilme çalışmasıdır. Eğer buna kalkan olursa, ifşa ederim. Yok, bizim bilmediğimiz, onların bildiği gerçek güvenlik sorunları varsa bu konuda üstümüze ne düşüyorsa yaparız. Ama yine de bu milletin esas meselelerini konuşmaktan bir adım geri durmayız.”

KADINLARIN ARKASINDAN DEVLETİ ÇEKTİNİZ

Özel, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularına da şöyle yanıt verdi: “Kutuplaşma ne kadar düşerse sesler ne kadar duyulursa içerik ne kadar kazanırsa o kadar önemlidir. Yoksa, ‘Bahçeli benim elimi sıktı’ diye biz ne Bahçeli’yle ne Erdoğan’la oturup, ne Anayasa yaparız, ne bir başka şey. Bizim onlara sözümüz belli. Anayasaya uymayanlarla Anayasa konuşmayacağız.”

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Özel kadın cinayetleri ile ilgili olarak da “Biz iki elimizi birden kaldırmaya yine hazırız. Varsanız İstanbul Sözleşmesi’ne, yeniden Meclisten onaylayalım.’ Aslında şu anda çıkılmış bile değil. Ama hukuksuz bir şekilde Türkiye çıktı görünüyor ve maalesef bu katiller, bu kadın düşmanları, bu şiddet uygulayanlar ‘Bana bir şey olmaz diye’ düşünüyor. Elbette kanunlar var ama yetersiz. Çünkü kadınların arkasından devleti çektiniz” diye konuştu.

NİKÂHTA BULUŞTULAR

-CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile öğretmen Asiye Kandoğmuş’un nikâh törenine katılarak şahitlik yaptı. Çiftin nikâhı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kıyıldı. Genel Başkanı Özgür Özel, “Partisine, ülkesine bu kadar bağlı olan arkadaşımızın eşine de sıkı bağlı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

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OKULLARA SU SEBİLİ

-İSTANBUL’da, Tuzla Belediyesi’ni de ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün Tuzla Belediyesi kurulduktan bir yıl sonra doğduğunu hatırlatarak özetle şunları söyledi: “Tuzla’da yapılacak çok iş var. Örneğin bir koku sorunu var, 38 yıldır temizlenmemiş su kanalları yüzünden kokuyor. Ve onu İstanbul Büyükşehir Belediyesi 38 yıl sonra ilk kez temizliyor. Çok iyi projelendirdiler, o koku sorununu kökünden halledecekler. Eren Ali’nin ilk günden beri okula giden çocuklara eğitim desteği çok önemli, üniversite kazanan Tuzlalı öğrencilere verdiği hem ilk destek hem burs desteği çok çok kıymetli. Bir iki hafta içinde Tuzla’da okullarda hiçbir çocuk parasıyla su satın almayacak, okullara su sebili koyuyor, müthiş bir iş.” (Ali Rıza AKBULUT / İSTANBUL)