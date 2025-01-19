Özel’den Erdoğan’a: Turpun büyüğü sandıkta

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CHP Lideri Özgür Özel, İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Gezi tutukluları Mine Özerden ve Çiğdem Mater’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Özel, özetle şunları söyledi: “Yarın (bugün) Gezi tutuklusu arkadaşlarımızın içeride bininci günü, aynı zamanda Hrant Dink’in katledilişinin yıldönümü. Memleket öyle bir hale geldi ki artık bir güne bir acı sığmıyor. Her gün bambaşka felaketlerin yıldönümlerine uyanıyoruz.

KORKMUYORSAN GEL

Bir yandan İstanbul Barosu’na kayyum atanmaya çalışılıyor. Bir yandan Beşiktaş’ın iradesine siyasi ve hukuki darbe girişimi yapıyorlar. Sayın Erdoğan turp peşinde. Kendisinde bazı bilgilerin olduğunu ama bu bilgilerin iki sene içinde ortaya çıkacağını söyleyip mafyavari şekilde siyasi mafyalığa soyunmuş durumda, bizi tehdit ediyor. Ona sadece şunu söyleyebiliriz, turpun büyüğü sandıkta Sayın Erdoğan. Korkmuyorsan sandığa gel. Turpun büyüğü mü küçüğü mü orada gözünle görürsün. Tayyip Erdoğan’a şunu söyleyeyim; oyuna gelmeyeceğiz ama hiç heveslenme nasılsa oyuna gelmezler diye ‘şöyle yaparlar’ diye düşünme. Senin oyuna gelmeme oyununa da gelmeyeceğiz. Sen ne demek istediğimi anladın.

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TÜRKİYE KENDİSİNDEN BÜYÜK

Birisi her şeyi kendinden, partisinden ibaret sanıyor. Her seferinde ‘Dünya beşten büyüktür’ diyen o bir kişiye Türkiye’nin kendisinden büyük olduğunu söylemek lazım. AK Parti seçimlerde slogan olarak kullanıyordu, ‘uzun adam, uzun adam’ artık zamanı geldi. Yaşananlardan sonra Erdoğan’a şunu söylemek lazım, ‘O kadar da uzun boylu değil’. Buradan sonra artık bambaşka sürecin içindeyiz ve o süreç kötülükten Türkiye’yi kurtarma sürecidir.”

GEZİ İŞİ FAZLA UZADI

Özel, cezaevindeki Gezi tutukluları için de şöyle konuştu: “Gezi Davası, Türkiye’nin uluslararası anlaşmalarına ve anlaşmalar gereği uymak zorunda olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre de Anayasa Mahkemesi kararlarına göre de milletin vicdanına göre de hükümsüzdür. İçerideki tüm arkadaşlarımız boş yere burada tutulmaktadır. Gezi tut ki zarar verdi Türkiye’ye, o günden bugüne bu arkadaşların içeride olması, Avrupa Konseyi’nde Türkiye’ye kimsenin selam vermemesi, yabancı sermayenin yatırımının gelmemesi, Türkiye’nin bütün endekslerde sonlarda olması ne kadar zarar veriyor bir de onu hesaplayın. O yüzden bu iş fazla uzadı.”