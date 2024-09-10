Özel’den Erdoğan’a ‘teğmenler’ tepkisi: Eski Türkiye geride kaldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle önce Anıtkabir, ardından eski Genel Başkanlar Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’ın Devlet Mezarlığı’ndaki kabirlerine yaptığı ziyaretin ardından gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi:

“Harbiye mezuniyetinde yaşanan, Harbiye’nin kurulduğu günden beri her sene yaşanan kılıç çatma ve yemin merasimiydi. Sayın Erdoğan şahitlik etti, izledi, alkışladı vaktiyle. Bu sene rahatsızlık nereden, gerçekten anlamak güç. Erdoğan, 8 gün sustu. 8 gün sonra manidar ama manası hiç hoş olmayan bir konuşma yaptı. Bu konuşmayı imam hatiplilerin bir derneğinde yapmış olmasını, toplumsal kutuplaşmaya ve Türkiye’nin aşmakta olduğu bir süreci geri çağırmaktan medet umduğu için son derece rahatsız edici buluyorum. Ne imam hatipler ordunun düşmanı ne de ordu imam hatiplere karşı.

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31 MART’TA BİTİRDİK

Bile isteye, imam hatiplilerin olduğu bir yerde teğmenlere meydan okuma, had bildirme ve bunun üzerinden imam hatiplilerin alkışını canlı yayından servis etme, ‘Ben tükendim, ben bitiyorum, başka çarem kalmadı, son çarem eski Türkiye’de’... Biz o Türkiye’yi, 5 Kasım’da niyetiyle, 31 Mart’ta fiiliyatla bitirdik, geride kaldı o eski Türkiye. Normalleşme dediğimiz mesele bu tip işlerden uzak durulması. Bir teğmenle bir imam hatip mezununu birbirine rakip, düşman gibi göstermenin son günü 31 Mart’tı. Sayın Erdoğan’ın bundan bir mesaj almasını umuyorduk.

DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KAYGI

Teğmenler kılıçlarını, ‘Dosta güven, düşmana kaygı versin’ diye çektiler. Takdirlerle ödül verdiğin kadın teğmene soruşturma mı açacaksın şimdi? Manisalı hemşehrim İkra’ya had mi bildiriyorsun sen? 2 gün hiç olmazsa şunun tadını çıkarsaydı insanlar.” (ANKARA)

ACILI AİLELERLE BİR ARAYA GELDİ

Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Çorlu tren kazası, 10 Ekim, Madımak, Uludere (Roboski) ile Gezi olaylarında ölenlerin ve 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle CHP Genel Merkezi’nde öğle yemeğinde bir araya geldi. Özel, “Annenin gözyaşının rengi yoktur. Annenin Kürt olması, Türk olması, annenin Alevi olması, Sünni olması, doğudan, batıdan olması, kültürünün başka olması hiçbir şeyi değiştirmez” dedi.

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Özgür Özel, 9 Eylül 2123 tarihindeki CHP Genel Başkanına yazılan mektubu önceki genel başkanlar Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile birlikte imzaladı ve bir örneğini CHP Genel Merkezi bahçesine gömdü.

ÖZEL’DEN ATA’YA İKTİDAR SÖZÜ

CHP Lideri Özel, CHP’nin 101. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle dün partililerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Özel’e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile parti yöneticileri, milletvekilleri ve çok sayıda partili eşlik etti. Özel ve beraberindekiler, Atatürk’ün mozolesine kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni de imzalayan Özel, şu mesajı yazdı: “Sizden aldığımız büyük ilhamla, partimizi iktidar yaparak; Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruluş felsefesinden sapmadan, kurucu değerlerine bağlı kalarak, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti niteliklerini güçlendirerek gösterdiğiniz hedefe ulaştırmak için durmadan, dinlenmeden mücadele edeceğimize söz veriyoruz. Sayın Genel Başkanım, Amasya’da kurtuluş reçetesi olarak ortaya koyduğunuz ‘Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ ilkesine, partimizin kuruluşunun 101’inci yılında sıkı sıkıya bağlıyız. Cumhuriyetimizi, emanet ettiğiniz gençlerle birlikte yüceltmek, çizdiğiniz muasır medeniyet seviyesinin ilerisine taşımak, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve demokratik yoksunlukları, milletimizle birlikte giderebilmek için azimle ve kararlılıkla mücadele edeceğiz.” Özel, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün mezarına da çelenk bıraktı. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindekiler eski Genel Başkanlar Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’ın Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığındaki mezarlarını da ziyaret etti.