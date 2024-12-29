Özel’den Erdoğan’a: Şam’ı bırak sandığa gel

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Tandoğan’daki Anadolu Meydanı’nda düzenlenen “Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız” temalı mitingde konuştu. Özel, özetle şunları söyledi:

EMEKÇİNİN GÖNLÜNÜ FETHET

“Buradan bir kez daha sesleniyorum, Sayın Erdoğan, salon siyasetçisi olma, meydanlardan korkma, çık dışarı. Erdoğan, bu meydan yoksullarla, bu meydan hakkını yediklerinle dolu ve sana sesleniyorlar. Bursa’da, Balıkesir’de il kongrelerinde sana ‘Şam’ın Fatih’i’ diye bağırıyorlarmış. Şam’ı fethetmek, başka ülkenin toprağına göz dikmek, şehrine plaka koymak, başka işler. Sen fethedeceksen, bu emeklinin, emekçinin gönlünü fethet.

‘BU ÜCRETİ REDDEDİYORUZ’

Eğer bir ülkede, başkentte, başkentin en önemli meydanına yüz binler sel olup akmışsa, hakkını arıyorsa, ülkeyi yönetene ‘istifa’ diye sesleniyorsa sandıktan kaçamazsın, seçimden kaçamazsın. Geçim yoksa, seçim var. Erdoğan, milyonlar sana boş tencere gösteriyorlar. Milyonlar senden seçim istiyor, sandık istiyorlar. Biz bu ücreti reddediyoruz.

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MİLLETE HESAP VER

Erdoğan, Şam’ı fethetmeyi bırak. Yurda dön, emeklinin ve emekçinin fethedebiliyorsan gönlünü fethet. Erdoğan’ın kendisi Türkiye sınırlarında ama aklı maalesef Suriye’de. Artık Türkiye’nin gerçeklerine dönmesi lazım. Artık buraya gel, sandığa gel; bu millete hesap ver diyorum.”

ÇEYREK ALTINLI YANIT

“Sayın Erdoğan dün çıkmış diyor ki, ‘Biz asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik.’ Erdoğan, hangi enflasyona ezdirmediniz? TÜİK’in enflasyon hesabı bile yüzde 50, verdiğiniz zam yüzde 30. Geçen sene ocak ayında verdiği 17 bin 2 TL ile 5 çeyrek alınabiliyordu. O verdiği asgari ücretle bu aralık ayında ancak 3 çeyrek altın alınabiliyor.”