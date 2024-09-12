Özel’den Erdoğan’a özür yanıtı

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Özel, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dilruba üzerinden sizden bir özür beklediğini ifade etti. Nasıl değerlendiri-yorsunuz?” sorusu üzerine, Erdoğan’ın açıklamalarını büyük bir üzüntüyle ve şaşkınlıkla izlediğini söy-ledi. Özel, İzmir’de sokak röportajındaki sözleri dolayısıyla tutuklanan ve tahliye edildikten sonra bir-likte fotoğraf verdiği Dilruba Kayserilioğlu konusunda şöyle devam etti:

İFADELERİNİ SAHİPLENMİYORUM

“Ben Aliağa Cezaevi’nde Dilruba’yla konuştum. ‘Bu sözlerin, siyasiler hazmeder, hazmetmek zorunda ama bir grup seçmeni, bir grup insanı üzmüş olabilir. Bunu telafi etmekte fayda var.’ Fuarda Dilruba ile görüştüğümde dedim ki ‘Bu ifadelerden üzüldüğünü söylemekte fayda var.’ Sayın Erdoğan diyor ki efendim, ‘Dilruba’nın ifadelerini sahipleniyor.’ Ben Dilruba’nın ifadelerini sahiplenmiyorum, tutuklanıp cezaevine konulmasını yanlış, ölçüsüz ve adaletsiz buluyorum.”

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Özgür Özel, Dilruba Kayserilioğlu’nun açıklamalarının kendi takdiri olduğunu, bu sözlerden üzülmüş kim varsa Dilruba adına özür dilediğini ifade etti.

O DA ÖZÜR DİLESİN

Özel, CHP seçmenini üzen çeşitli ifadeler dolayısıyla Erdoğan’dan da özür beklediğini dile getirdi: “Dilruba’nın kırdığı herkesten Dilruba adına özür diliyorum. Erdoğan da terörist dediği, çürük dediği, Gezi’ye katılanlara sürtük dediği için özür dilesin. Geçmişte birisi köşe yazmış ‘bidon kafa’ demiş. Birisi ‘göbeğini kaşıyan adam’ demiş. AK Parti’li seçmenden bu sözü söyleyenler adına özür diliyorum. Sayın Erdoğan da bir adım atsın ve o da CHP’lileri, AK Partili olmayanları üzen bütün ifadeleri için özür dile-sin. Ben üstüme düşeni yaptım. Şimdi sıra Sayın Erdoğan’da.”