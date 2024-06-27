Özel’den Erdoğan’a ‘normalleşme’ yanıtı: Tek el yetmez iki el gerekir

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile dünkü görüşmesinin ardından gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi: “Normalleşelim muhalefet etmeyelim diyorlarsa biz orada yokuz. Ama yumruğunuzu yeniden sıkacak mısınız diyorlarsa biz orada da yokuz. El sıkışmaya, selamlaşmaya, müzakereye devam, mücadeleye de devam. Normal bir açıklama olmamış. Bu açıklamanın da normalleşmeye ihtiyacı var. Bir el sıkışmak için tek el yetmez, iki el gerekir.

ORTAĞIN GÖNLÜNÜ ALMA CÜMLESİ: Muhalefeti belli bir şekle sokmak için normalleşme tanımı yapmak, olsa olsa ittifak ortağının gönlünü yapmaya yönelik kurulmuş bir cümledir. Bu konuda Sayın Erdoğan’ı anlıyorum. Geçtiğimiz günlerde kendisinin bazı gazetelerdeki bir değerlendirmesini okuduk. Özgür Bey’in kullandığı bir ifade bizi incitti gibi. Oradaki o ifadenin kullanılmasına sebep, Sayın Bahçeli’nin bize grup toplantısında normalleşmeden duyduğu rahatsızlık sonucunda Erdoğan ile ittifak yapmamızı teklif etmesi üzerine verdiğim bir cevaptı. Ve o cevabı o günden sonra Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli ile olan ilişkileri onarmak için kullanıyor.

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SİNAN ATEŞ DAVASINA KATILACAĞIM: MHP’yi birçok yönden eleştiriyoruz. Sayın Bahçeli’nin dünkü açıklamalarında da hiç katılmadığım, çok şiddetli itiraz ettiğim noktalar var ancak davayı avukatları ile takip edeceklerini ve gerilimi artırmayacaklarını söylemelerini son derece önemli buluyorum. Benim Ayşe Ateş’e ve kızlarına sözüm var. Şartlar ne olursa olsun, bir başka olağanüstü engel çıkmaması durumunda o gün yanlarında olacağım.” (ANKARA)

YAKIŞ’IN EŞİNE TAZİYE ZİYARETİ

Özel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren AK Parti’nin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış’ın eşine taziye ziyaretinde bulundu. Yakış’ı iki gün önce tedavi gördüğü sırada da ziyaret ettiğini belirten Özel, “Türk dış politikasının çok önemli isimlerinden biriydi kendisi. Çok önemli bir kayıp” dedi.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU’NUN KILIÇDAROĞLU’YLA GÖRÜŞMESİ

YENİLEN YEMEKLERDEN KİMSE RAHATSIZ OLMASIN

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“BU konuda bir normalleşmeye ihtiyaç var. Partinin bir önceki genel başkanı, mevcut genel başkan ile konuşmuyorsa bu kötü bir şeydir. Normali yaptıklarımızdır. Ömürleri boyunca birbirlerini bayramda seyranda aramıyorlarsa, bir araya gelmiyorlarsa bu anormal bir durumdur. Sayın İmamoğlu beni aramıştı. Öyle bir yemek tarihi kararlaştırmadık ama yemek yeme isteğimizi dile getirdik diye ifade etmişti. O yemek mutlaka yenecek. Memnuniyet duyuyorum. Bu cuma akşamı eğer aksilik olmazsa şahit olduğum nikâhta Sayın İmamoğlu nikâh kıyacak, sonrasında biz Sayın İmamoğlu’yla bir araya gelip yemek yiyeceğiz. Gün geldiğinde bir gün dördümüz birden oturur yemek yeriz. O yüzden bu yenilen yemeklerden kimse rahatsızlık duymasın.”