Özel’den Erdoğan’a: Kasım 2025’e kadar zamanın var

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli’nde “Emek Büroları Akademik Kurulu” toplantısına katıldı. Özel buradaki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Cumhuriyet Halk Partisi’nin bundan yıllar önce yazılmış programını çağın ihtiyacına uygun, daha kolay erişilebilir bir şekilde hazırlayıp oradan her bir bakanlık için politika notlarımızın ortaya çıkacağı bir merkeze dönüştüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gidiyor. Sayın Erdoğan’a çağrıda bulunduğumuz tarih çok önemlidir. Kendisi seçim kararı alırsa yeniden aday olamıyor. YSK’nın kararına göre ikinci döneme aday oluyoruz dedikleri süreçte Meclis 360 milletvekili ile seçim kararı alırsa mevcut cumhurbaşkanı son bir kez aday olabilir diyor yasa. AK Parti bunu MHP ile başaramaz bizim oylarımıza ihtiyacı olacak. Erken seçim kararı alıyorsanız biz varız, seçimleri yenileyelim, sonrasında bizim kapımızı çalmasın. Erdoğan 2025 Kasım’a kadar kararını almalı. Bu iktidar hâlâ daha kendine güveniyorsa, en güçlü adayları hâlâ Sayın Erdoğan ise buyursunlar erken seçimle Türkiye derslerine. Kim özgüven gösteriyor kim dertlere çağrı arıyor bunu göreceğimiz 1 yıldan az zamanımız var. Bu ülkeyi bundan sonra nasıl yöneteceğimiz bir sürecin ilk evresini 6 ayda, ikinci evresini de 6 ayda göstereceğimiz bir süreçteyiz.

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AKAR’DAN ÖZEL’E TAZMİNAT DAVASI

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, kendisine ‘siyasal İslamcı’, ‘darbe başarılı olsa başa geçecek kişi’ dediği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 100 bin TL’lik tazminat davası açtı. Akar’ın avukatı aracığıyla nöbetçi sulh mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde özetle şöyle denildi: “Bu dil, siyasi eleştiri sınırını da aşacak bir düzeydedir. Eleştiri yanlışı gündeme getirip doğruyu önermektir. Doğru ve somut kanıtlara dayanmaktadır. Eleştiride, topluma verilen pozitif mesajlar olmalıdır. Davalının konuşmasının bütünü incelendiğinde, topluma örnek olması gereken siyasetçinin ve siyasi üslubun beklenenin aksine bozulduğu, konuşmanın ağır hakaretlere varan ifadeler içerdiği görülecektir.” (ANKARA)