Özel’den Erdoğan’a: İstanbul seçimlerini yenileyelim

CHP Lideri Özgür Özel, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ziyaret etti.

Cezaevindeki Osman Kavala, Can Atalay ile de görüştü. Merdan Yanardağ’ı da ziyaret ettiğini belirten Özel, “Haksız tutuklamayla karşı karşıya. Buradaki meselenin iki ayağı var, bir tanesi Ekrem Başkan’ı mevcut iddialarla içeride tutamayacaklarını görenler yedeklemeyle casusluk girişimine geldiler. Diğer meseleyi de gözden kaçırmayalım, Tele 1’i kapatmak için önceki RTÜK Başkanı 50 takla attırdı onu beceremediler. Şimdi muhalefetin sesini duyurmaya çalışan kanallardan bir tanesine çökmüş durumdalar” dedi.

‘CASUSLUK’ İDDİALARI

CHP Lideri, ‘casusluk’ iddialarına yanıt verdi: “Ekrem İmamoğlu gibi birine ya da diğer arkadaşlarımıza asla yapışacak bir suçlama olmadığı gibi, meselenin eğer buradan ‘casusluk’ çıkarsa, bu adı geçen şirkete ihale veren iki bakanlık... Adı geçen şirkete plaket verenler... ‘Yurtdışına veri gitti’ diyorlar. Bulut hesabından veri tutulmasına ‘yurtdışına veri gitti’ diyenler konudan bihaber ve fevkalade kötü niyetli bir saldırıyla karşı karşıyayız. Ekrem İmamoğlu’na ve arkadaşlarımıza ‘casus’ diyenlerin yarın aynı uygulamalarını ispat edeceğimiz kendi dünya kadar partililerini casusluk suçlamasından nasıl kurtaracaklar onu oturup düşünsünler.”

KENDİNE GÜVENİYORSA...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul’un bir kez daha Fetret Devri yaşamasına razı değiliz” sözleri üzerine Özel, “İstanbul’u kimin yöneteceğine İstanbullu karar verir. Seçimlerde demokrasi tokadını yediler. Ekrem Başkan’ı türlü iftiralarla alıp buraya koydular. Gelin İstanbul seçimlerini yenileyelim. Sadece İstanbul değil her yerde yenileyelim. Kendine güveniyorsa hodri meydan” diye konuştu.

KARTALKAYA KARARINA ‘KAMU’ TEPKİSİ

- Bolu’daki Grand Kartal Otel yangını davasında çıkan kararlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un hâlâ görevde olmasını eleştirerek sorumlu isimler hakkında işlem yapılmamasına tepki gösterdi. Özel, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binaya ilişkin çalışmaları da takip ettiklerini söyledi.