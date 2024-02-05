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Özel’den Erdoğan’a Hatay tepkisi

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Özgür Özel#Oğuz Erge
Özel’den Erdoğan’a Hatay tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de üşümesin diye aracına aldığı müşteri tarafından katledilen taksici Oğuz Erge’nin ailesinin ve meslektaşlarının bulunduğu taziye evini ziyaret etti.

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Özel, “Alınabilecek tedbirler noktasında biz bu konuyu bu hafta Meclis’te gündeme getireceğiz. Meclis araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi” sözlerini de değerlendiren Özel, özetle şöyle dedi: “Bu bir vicdansızlıktır.  Ben bunu Hatay’a, bir kente şantaj yapıyor olmasını Hataylılara havale ediyorum. Erdoğan diyor ki ‘Benim partimden bir belediye başkanı olmadığı için ben Hatay’ı mahzun bıraktım, hizmetsiz bıraktım. Seçmezseniz yine getirmem’ diyor. Kendi belediyelerinin olduğu yerlerde de sorunları çözmüş değil.” 

 

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#CHP#Özgür Özel#Oğuz Erge

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