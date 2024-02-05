Özel’den Erdoğan’a Hatay tepkisi

Haberin Devamı

Özel, “Alınabilecek tedbirler noktasında biz bu konuyu bu hafta Meclis’te gündeme getireceğiz. Meclis araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi” sözlerini de değerlendiren Özel, özetle şöyle dedi: “Bu bir vicdansızlıktır. Ben bunu Hatay’a, bir kente şantaj yapıyor olmasını Hataylılara havale ediyorum. Erdoğan diyor ki ‘Benim partimden bir belediye başkanı olmadığı için ben Hatay’ı mahzun bıraktım, hizmetsiz bıraktım. Seçmezseniz yine getirmem’ diyor. Kendi belediyelerinin olduğu yerlerde de sorunları çözmüş değil.”