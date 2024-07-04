Özel’den Erdoğan’a erken seçim yanıtı: Millet isterse ne yapayım

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Meclis’te dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları söyledi: “Erken seçimle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı’nın yaptığı teknik değerlendirme doğrudur. Çünkü erken seçim diye bir şey söz konusu değil. Seçimlerin yenilenmesi ya kendi kararıyla olur; o durumda bir daha aday olamıyor. Ya da Meclis’te 360 milletvekilinin kararıyla olur. O durumda son bir kez aday olabiliyor. Bu yüzden Meclis’in 360 milletvekili ile karar alması durumunda seçimler yenilenebilir. Bu ne zaman olsun derseniz, bizce yarın karar alalım iki ay sonra hemen seçim olsun. Ama kendisinin yaptığı teknik değerlendirme ne kadar isabetliyse yaptığı siyasi değerlendirme de o kadar isabetsizdir.

BÖYLE HESAP OLAMAZ

Diyor ki ‘Dört yıl seçim yok. Herkes hesabını buna göre yapsın.’ Seçim yok diye asgari ücrete zam yok. Seçim yok diye en düşük emekli maaşı 10 bin lira ve altı ay daha zam vermeyelim diyor. Hadi 17 bin lira sen al bakalım, hesabını buna göre yap. Böyle bir hesap olmaz. Nasıl yapacağız hesabımızı buna göre? Biz hesabımızı, kitabımızı millet neye göre yapıyorsa ona göre yapacağız. Kimse kusura bakmasın. Üslubumuzu bozmayız, hakaret etmeyiz ama vatandaşa zulmettikçe muhalefette yumuşama falan olmaz. Vatandaşın gündemi neyse, benim gündemim o. Benimle kavga istedikleri kadar etsinler. Ama ben vatandaşın kavgasını vereceğim arkadaşlar.”

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BAZ DEĞİL KAZ ETKİSİ

- “Tayyip Bey’i üzmeyen istatistik kurumunun verilerine göre dahi asgari ücret 3 bin 850 lira erimiş durumda. ‘Yarından itibaren düşecek’ diyorlar. Sanki böyle petrol bulundu, maden bulundu, altın bulundu da düşecek. ‘Baz etkisiyle gelecek aydan itibaren biraz düşüş görülecek...’ Vatandaşı kandırmaya çalışıyorlar. Baz etkisini, vatandaşı yolunacak kaza çevirmişler, kaz etkisi gibi anlatmaya çalışıyorlar. Yok öyle bir şey. Bugün Türkiye, AK Parti’nin kıl payı da olsa bir seçim daha kazanmak için Türkiye’ye yaptığı kötülüğün bedelini ödüyor. Enflasyonla ilgili gerçek tedbirler yerine suya sabuna dokunmayan ve dönüp sadece vatandaşa kemer sıktıran tedbirler alınıyor. Bunun cezasını da ceremesini de siyaseten Cumhur İttifakı çekecek.”

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ZAMLAR DERDE DERMAN OLMAYACAK

- CHP Sözcüsü Deniz Yücel MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Yücel basın toplantısında özetle şunları söyledi:

(Emekliye zam) “TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 71.60, ENAG verilerine göre ise yüzde 113. Kırpa kırpa ancak yüzde 71’lere düşürebildiğiniz enflasyona göre vereceğiniz zamlar emeklinin, memurun derdine derman olmayacak. Pazartesi günü 2 bakan daha ‘görevden affını’ istedi. Haliyle akıllara şu soru geliyor; başımıza gelen onca felaketin sallayamadığı bu koltuklar, ne oldu da sarsıldı?

(Sinan Ateş davası) Siyasetin koyu gölgesi, Sinan Ateş’in naaşı üzerine çökmüştür.

(Suriyeli sığınmacılar) Kayseri’de başlayan ve diğer illerimize de sıçrayan vahim olayların sorumlusu iktidardır. Bugüne kadar katil Esed diye diye kibir dağlarından göremedikleri diplomatik diyalog yollarına şimdi muhtaçlar. Artık herkes kendi evine toprağına dönmeli, bu misafirlik daha fazla sürmemeli. Bu mesele ensarlık-muhacirlik meselesi değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Ortada kutsal bir göç yok, aksine istila var, kimse kendini kandırmasın.”