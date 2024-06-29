Özel’den Erdoğan’a erken seçim çağrısı: Çık karşıma yarışalım

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün sabah katıldığı bir TV programında özetle şunları söyledi: “Seçimin ertesi günü erken seçim talebi yüzde 20’ydi, şimdi 50’lere geldi. Bu iş biraz daha yukarıya giderse erken seçim kaçınılmaz olur. Şartlar böyle giderse biz vatandaşların taleplerini dile getiriyorken ittifak ortağı ona yüz çeviriyor diye hiçbir talebi duymayıp memleketi bu hale getirirse, biz önümüzdeki yıl bugünlerde erken seçim talebini dillendiririz ve tam 2 buçukuncu yılında kendisine kaçamayacağı bir teklif sunarız.

5 YILIN TAM ORTASINDA

Hani 5 yıl var ya iki seçim arasında. Şimdi bunun tam ortası çok kritik bir yer; 2.5 yıl. Sayın Erdoğan eğer Meclis seçimleri yenileme kararı almazsa bir daha aday olamıyor. 2 buçukuncu yılda şöyle bir noktaya geleceğiz. 2.5 yıl yaptı, daha 2.5 yıl var. Biz yenileyelim deriz. Gelip aday olursa 2.5 yıl o koyar. 2.5 yıl biz koyarız ortaya. Kendine güveniyorsa gelir bir kere daha yarışırız. Yok güvenmiyorsa, artık geriye giden her gün onun seçimden kaçtığı gündür. ‘Gel, aday ol. Seçimleri yenileyelim’ dediğimizde nasıl kaçacak? ‘Ben gelmem. Benim daha 2.5 yılım mı var’ diyecek? O zaman bir daha aday olamayacak. Seçimleri yenilemeye AKP ve MHP’nin de tek başına gücü yetmiyor. Bizim yetmiyor, onların da yetmiyor. Hep birlikte karar alırsak olacak. Kaçmasınlar, yapalım deriz 2.5 yılda seçimi.”

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GİDER ESAD’LA GÖRÜŞÜRÜM

CHP Lideri Özel, Suriyeli sığınmacılar konusunda sürpriz bir çıkış yaparak, gerekirse Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşebileceğini söyledi.

“Ben burada inisiyatif almaya hazırım. Suriye’yle Türkiye arasındaki diyalog kanallarının açılması için gerekirse ben Esad’la görüşmeye gideceğim. Bunun zeminini araştırıyoruz, olumlu gelişmeler var, günü geldiğinde açıklayacağız. Gidip Sayın Esad’la görüşüp Türkiye’yle bir masaya oturmasıyla ilgili net talebimizi iletip bu konuda kolaylaştırıcılık mı dersiniz, arabuluculuk mu dersiniz, ana muhalefet sorumluluğu mu dersiniz; bunu yapacağız. Çünkü masaya oturmadan bu sorun çözülmeyecek.

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SURİYELİLERE GİDİŞ TEŞVİKİ

Bu sorun artık Türkiye’nin taşıyamayacağı bir noktada. Türkiye’deki Suriye vatandaşlarının Suriye’ye dönmesi için şartlar neyse konuşulacak. Elbette bunun bir siyasi tarafı var. Esad’ın belli güvenceler vermesi gerekiyor. Türkiye’nin mutlaka bu konuda belli garantörlükleri ortaya koyması gerekebilir. Orada gerekli yatırımlar yapılabilir. Belki birtakım teşvikler ortaya koyabiliriz. Türkiye’de doğanlara istediği zaman gelebilmeleri için vize kolaylıkları sağlanabilir.”