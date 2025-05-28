Özel'den Erdoğan'a: Ahtapot dövizli yanıt

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Kürsüye Ekrem İmamoğlu posteri asan CHP Lideri Özgür Özel özetle şunları söyledi: “Erdoğan, 15 Temmuz’un ertesi günü 16 Temmuz’da CHP’nin kapısını çalıyor. Yanımda Sayın Genel Başkan’a diyor ki ‘Dün akşamki Meclis grubunuzun tutumundan dolayı takdirlerimi ileteyim. Sizin dünya ile bağlantılarınız güçlü. Bu darbeyi dünyaya birlikte anlatabilir miyiz? Sosyalist Enternasyonal’a sizinkiler anlatabilir mi?’ ‘Hay hay’ dedik.

ŞİMDİ Mİ SUSACAĞIZ

Şimdi bana diyor ki ‘Sosyalist Enternasyonal’e bizi şikâyet etme.’ Sana darbe yapılınca şikâyet edeceğiz de anlatacağız da 15.5 milyon oyla milletin aday gösterdiği İmamoğlu’na sen darbe yapınca mı susacağız? Türkiye’nin namuslu hukukçularına söylüyorum. HSK burada daha ne duruyor? Bu utancı daha ne kadar taşıyacağız? Kendine ait olmayan arabadan tutuklayamayınca, açmadığı telefondan tutuklama talep ediyor.

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AK PARTİLİ BELEDİYELER

İstanbul Büyükşehir’in bütün reklam panolarına, panoları kiralayan bütün şirketlere, şirketlerin mal varlıklarını el koydular. Sayıştay incelemiş, usulsüzlük bulamamış. Fatih Belediyesi’nde Sayıştay incelemiş ve diyor ki ‘Reklam panolarının kanuna aykırı olarak ihale edilmeksizin kiraya verildiği anlaşılmıştır.’ İhalesiz, istediği birine. ‘Büyük kamu zararı vardır.’ Oybirliği ile 7’nci Daire kararı. ‘İdare tarafından spor kulübüne taşınmaz tahsisi yapılmaz’, yapmış. Yandaşlar orayı işletiyor, tesislerden para kazanıyor. Fatih açısından turpun büyüğüne geldik. ‘Defalarca uyarılmasına rağmen öğrenci yurdu diye yapılan yerin otel diye işletilmesinden Fatih Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına.’ Tut ki Fatih Belediyesi bizimdi. Oraya reklam veren şirket, belediye başkanı, bütün bürokratlar Silivri’de miydi değil miydi?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM

Bu hafta öncelikle DİSK, ardından TİSK, ertesi gün TÜRK-İŞ’e ardından HAK-İŞ’e; sendika konfederasyonlarına. Haftaya işçinin, emeklinin, esnafın temsilcilerine... Adım adım gezeceğiz. Ve söke söke asgari ücrete ara zam alacağız. Emekliye seyyanen zam alacağız. Tut ki asgari ücreti zamlamadılar, emekliye seyyanen zammı vermediler. Emeklinin de emekçinin de iki eli değil, bu ahtapot gibi sekiz eli sizin yakanızda. Huzur vermeyeceğiz. O ara zammı söke söke alacağız.

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Yarın (bugün) akşam Esenler’e bekliyorum İstanbul’u. Hafta sonu için cumartesi günü Düzce’ye, pazar Antalya’ya. Ahtapota huzur yok. Yürüyelim arkadaşlar.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin TBMM grup toplantısında kürsüye ‘Free Imamoglu’ (İmamoğlu’na özgürlük) yazılı bir bayrak astı. Özel ayrıca kürsüden ‘ahtapot’ resimlerinin yer aldığı dövizler gösterdi.