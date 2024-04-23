Özel’den Erdoğan randevusu açıklaması: Çankaya şık olur

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Now TV yayınında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşme talebine ilgili şunları söyledi:

“Nezaket değil bir çalışma ziyareti. Şöyle bir şey var, çok sert bir muhalefet yapacağız. Buna devam. Hiç şüphe yok. Çünkü muhalefetin yumuşak olmasını gerektirecek hiçbir şey yok ülkede. Ama siyaset bazen münakaşa, bazen müzakere ama eninde sonunda nezaket işidir. Nezaketi bırakmayacağız. Karşımızdakilerin her birisi bu milletin seçip görevlendirdiği insanlar. O yüzden onlar adına kişisel sürtüşmelere girmek, hakaret etmek, kavga etmek... Millet bizden bunu istemiyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı randevuyu hangi güne, takvimine göre verirse biz ona uyarız.

BEŞTEPE’YE GİDERİM

Randevuyu eğer Çankaya Köşkü’nde verirse son derece şık olur. Onu tercih ederim. Ama onun dışında seçenekler Meclis olabilir, AKP Genel Merkezi olabilir. Doğrudan tercih etmem ama mekân tartışmasıyla böyle önemli bir görüşmeyi heba etmem. Beştepe’de randevu verilirse Beştepe’ye giderim. Sırf mekânın yeri açısından ‘Beştepe’ye gitmiyorum, senle görüşmüyorum’ demem. Çünkü içerik, yer tartışmasından önemli. Bir inat uğruna dünya kadar bir beklentiyi heba edemem. Beklenti kendi beklentilerim değil milletin beklentileri.

Haberin Devamı

MAZERET DEĞİL İŞ ÜRETİRİZ

(Belediyelerin borçları) Temiz, şeffaf, adil, tasarruflu bir şekilde yönetecekler. O borçlar bir şekilde dönecek. Biz de kendilerine yurtdışı, yurtiçi kaynak bulma noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Zaten elimizde olan belediyelerde sorun yok. Yeni alanların borçlarını bir şekilde halledeceğiz.

EŞİ DOSTU DOLDURMAYIN

Belediyeyi biz aldık diye CHP’lilerin çocukları işe girmeye başlarlarsa millet der ki, bunlar kendilerine almış bu belediyeyi, bana almamış. O yüzden liyakate önem verin. Mülakat yapın. Şeffaf ve adil olun. İşe giren hakkıyla girsin, giremeyen girenin niye girdiğini bilsin? Kamuoyunda CHP geldi, kendisi için belediyeleri aldı demesin. Bu kadar işsizlik varken yapmayın. Hele hele eş, dost, akrabayı sakın belediyelere doldurmayın.

Haberin Devamı

ERKEN SEÇİM İSTENİRSE

31 Mart seçim sonuçları açısından erken seçim çağrısı yapmayacağım dedim ama şimdi emeklinin, işçinin sesini duymazsan, gençlerin özgürlüklerini kısıtlayıp, geleceklerini karartmaya devam edersen, çiftçiler 45 liralık mazotla perişan olmuş durumdaysa, o mazotun ÖTV ve KDV’sini kaldırıp çiftçi desteklerini kanundaki seviyelerine çıkarmazsan, o millet, patronun kendisi, gerçek millet, hepimizin efendisi erken seçim isterse, o gün ben de erken seçim derim. Millet çağırınca bütün siyasiler o sesi duymak zorundadır.”

EMEKLİ VE MÜLAKAT MİTİNGLERİ

Özel, “Bundan sonra CHP, Meclis’te olması gerektiği zaman Meclis’te, sokakta olması gerektiği zaman sokakta olacak ve toplumsal mitingler yapacağız” dedi. Özel yakında ‘emekli’ ve ‘mülakat’ mitingleri yapacaklarını da söyledi. Özel, mülakat sorunu için gençlerle birlikte mücadele edecekleri de belirterek, “Sayın Erdoğan ‘Bunu çözeceğiz’ derse görüşmemizde tabii bu mitinge gerek de kalmaz” dedi.