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Özel’den Emir Sarıgül’e suç duyurusu ve tazminat davası

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#Siyaset#YENİ Parti#Özgür Özel
Özel’den Emir Sarıgül’e suç duyurusu ve tazminat davası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 07:00

Özgür Özel, babası Mustafa Sarıgül’den para aldığını öne süren Emir Sarıgül hakkında ‘iftira’dan suç duyurusunda bulunup, 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açacak.

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Emir Sarıgül’ün şahsına yönelik iddiaları hakkında hukuki süreç başlatıyor. Bu kapsamda Emir Sarıgül hakkında “iftira” suçu kapsamında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Özel’in avukatları, ayrıca kişilik haklarına saldırılar nedeniyle 1 milyon TL manevi tazminat talebiyle dava açacak.

Özel’den Emir Sarıgül’e suç duyurusu ve tazminat davası

‘İDDİALAR ASILSIZ’

YENİ Parti kaynakları, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, “Söz konusu ismin, bütünüyle farklı bir soruşturmada verdiği iki ifadenin de alakasız bir şekilde Genel Başkanımıza yönelik olması ve bunun iktidar medyasında yayınlanması burada açık bir kurgunun olduğunu gösteriyor. Bu iftirayı atan da attıran da yayınlayan da bir itibar suikastının parçasıdır. Anamuhalefet partisi lideri hakkında bu şekilde iftiraların ortaya atıldığı kirli organizasyonun arkasında kim varsa hesap vermeleri için gereken bütün adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

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Partili kaynaklar, davadan elde edilecek tazminat gelirinin kamu yararına çalışan kuruluşlara bağışlanacağını da bildirdi.

 

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#Siyaset#YENİ Parti#Özgür Özel

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