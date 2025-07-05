Özel’den ‘emekliye zam’ tepkisi: Bir tas çorba içilemiyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Partisi yöneticilerini dünkü kabulünün ardından düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “80 lira zam veriyor en düşük emekli maaşına. Emekliye vermiş olduğu zamla bir tas mercimek çorbası içilemiyor. Bütün siyasi partilere Meclis’in 15 Temmuz’da kapanacağını söylüyormuş AK Parti. ‘Bu iki işi yapmadan hiçbir yere gidemezsiniz’ diyoruz. AK Parti milletvekilleri gidip de sokakta asgari ücretlilerin yüzüne nasıl bakacak? Şuna ‘he’ dese, devletin zararı olmadan 22 bin lira alan 30 bin lira alacak. Komisyon toplanır, iki saat sürmez. İki gün sonra da Meclis’ten geçer.

YARGILANMAKTAN KAÇMAYIZ

(İzmir soruşturması) Savcılık hemen herkesi tutuklamaya sevk etmiş. İstanbul’da tutuklamaya sevk edilmeyen kimseyi görmüyoruz. En büyük iyiliği gerçek hırsızlara yapıyorlar. Gerçek hırsızlar, yolsuzlar araya kaynıyor gidiyor. Yargılanmaktan kaçmayız ama tutuklu yargılanmak büyük bir zulümdür. (İmamoğlu’na diploma davası) Bakın daha hiçbir şeyden, diplomadan sonuç alamadı, bu davadan alamadı, ahmak davasından alamadı. En son böyle omuz üstünden roket atacaklar Ekrem İmamoğlu’na. Başka çaresi yok. İmamoğlu’nu risk olarak ortadan kaldırmak için her şeyi deniyorlar. Böyle bir şey olabilir mi?”

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DEMOKRATİK ADIMLAR ATILMALI

Terör örgütünün silah bırakması konusunda değerlendirmeleri de sorulan Özel, “Terör örgütü silah bırakıyorsa iyidir. Tüm silahların bırakılması, silahların tamamen ortadan kalkması en büyük temennimiz. Bir daha da toplumsal barışımızın hiç zedelenmemesi için en ileri demokratik adımların atılması lazım” diye konuştu.