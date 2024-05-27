Özel’den emekli mitingi 15 öneri

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EN ACIKLI ŞARKI

“Bu meydan en kalabalık, en büyük, Türkiye’nin en büyük korosu. Emekliler korosu. Dinleyin bakın. 10 bin lirayı duyuyor musunuz? İşte dünyanın en büyük korosunun söylediği en acıklı şarkıdır bu. Sesinizi mutlaka bütün Türkiye’ye duyuracağım. Hakkınızı söke söke alacağım. Yurtdışına gidiyorum. Alman Başbakanı ile konuşuyorum. Türkiye’de emekli maaşı 270 Euro diyorum. Yanlış söyledim sanıyor. Düzeltiyor. 2 bin 700 olmasın diyor.

HANS İLE HASAN

Almanya’dan emekli Hans kalkıyor, geliyor. Manavgat’a tatil yapmaya. Ama Manavgatlı Hasan Amca, Manavgat’ta markete ve bakkala gitmeye korkuyor. Borcu var. Önünden geçmeye korkuyor. Şimdi diyorlar ki efendim yaz aylarında toplam kapasitesi 65 bin olan öğrenci yurtlarını emekli misafirhanesi yapacaklarmış, yazlık yerlerde. Alay ediyorlar. Emekli açım diyor, bu yurda git tatil yap diyor. Emekli sokağa çıkamıyor, o Çeşme’deki yurda git, Antalya, Mersin’deki yurda git diyor. Tut ki tüm kapasite kullanıldı. Sadece 250 emekliden biri gidebilir. Ama hiçbiri gidemez. Çünkü emekliler yurtta kalma değil, kendi kirasını ödeme, karnını doyurma derdinde.

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Bu iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücretti. Hiç ilişmese bugün 26 bin lira maaşınız olacaktı. Bu iktidar ilk geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi 10 bin lira, 2.5 altın almıyor. Emekliyi bu hale getirenlerden 31 Mart’ta hesap sordunuz. Sesinizi duymazlarsa onlardan hesabın büyüğünü ilk sandıkta soracaksınız.

ASGARİ ÜCRET AYARI

Şimdi buradan Erdoğan’a, Bahçeli’ye bir çağrıda bulunuyorum. 15 maddeyi elbirliğiyle yapmaya var mısınız? En düşük emekli maaşının asgari ücretten az olamayacağını yasaya bağlayalım. Prim düzenleme katsayısı aylık bağlama oranı, aylıkların alt sınırını hakkaniyetle ölçüde artıralım. İntibak yasası çıkararak 2000 öncesi ayrımları ortadan kaldıralım. İlaç katkı payları, muayene ücretlerini ortadan kaldıralım. Ortezde, protezde en iyisi emekliye hemen ödenmeli. Emeklilere sendikal özgürlük tanınmalı. Kapatma davaları derhal çekilmelidir. Emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Kurumların özel sandıklarından emekli olanlar banka gibi kuruluşlar, özel bankaların kendi sandıklarından emekli olanları bayram ikramiyeleri eşitlenmeli, ilaç katkı payları düşürülmeli, promosyon ödemesi yapılmalı. Emekli kart çıkarılmalı. Elektrik, doğalgaz, su faturalarında yüzde 25 ile 50 oranında indirim yapılmalı. 65 yaş üstü ulaşım sorunu hiçbir emeklimizi rencide etmeyecek şekilde devletin cebinden çözülmeli. Emeklilerin kredi ve kredi kartları borçları bütün faizleri silinerek 5 yıla bölünmeli. Çalışmak zorundaki emeklilerden SGK destek uygulaması kesintisi bitirilmeli. Vergide adalet sağlanmalı, gelirine göre vergi alınmalı.”

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İLK SEÇİM VAADİ: EN DÜŞÜĞÜ ASGARİ ÜCRET KADAR OLACAK

ÖZEL iktidara “Emeklimizin elini havada bırakmayın” diyerek şöyle devam etti: “Biz size el uzatıyoruz. Bu eli havada bırakmayın. Buradan ilk seçim vaadimizi açıklıyorum. İlk 100 gün içinde yasal düzenlemeler derhal tamamlanıp en düşük emekli maaşı önce asgari ücrete, iki yıl sonra bırakıldığı yere, 1,5 asgari ücrete çıkarılacaktır. Efendim normalleşme, evet Türkiye’nin ihtiyacı var ama emeklinin ekonomisi normalleşmeden Türkiye normalleşemez. Emekli eğer rahat etmezse, onun hayatı normale dönmezse kimse rahat edemez. Ben edemiyorum. Kimseyi de rahat ettirmem söz veriyorum.”