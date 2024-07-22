Özel’den emekli çağrısı: Zammı ver teşekkürü al

Haberin Devamı

CHP Lideri Özgür Özel, dün sabah Beyoğlu’ndaki Emekli Evi’nde emeklilerle bir araya geldi. Özel’e ziyaretinde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve partililer eşlik etti. Emeklilerle kahvaltı yapan ve sorunlarını dinleyen Özel, “Uşak ziyaretinde bir park gördüm, parkın içinde emekli kafe, Uşak’ın bütün emeklileri orada ve yüzleri gülüyor. Çok memnun oldum. Bu örnekler bütün Türkiye’ye yayılacak” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

İstanbul’da emekliler için yapılan hizmetleri de anlatan Özgür Özel, şöyle devam etti: “İBB emekliler için yıllık 10 bin lira pazar desteği, her gün ücretsiz halk ekmek sağlıyor.

İBB emekli emekli vatandaşlara eski evleri kentsel dönüşüme tabi oluyorsa yapı dönüşümünde yüzde 65’lik destek sağlıyor, evini kentsel dönüşüme sokan emekliye 9 bin lira kira desteği veriyor.

Haberin Devamı

Rahat edecekleri günler geldiğinde tarihin en büyük ekonomik krizi karşısında onlara sahip çıkması gereken devlet, onları krizle baş başa bırakıyor.

AK Parti iktidara geldiğinde bir emekli maaşı 1.5 asgari ücretti ama bugün sözde zam yaptılar, emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu. Bugün 0.6 asgari ücret.

10 bine isyan ettik, ‘Çok az’ dedik. 10 bin lirayla bile ocak ayında 25 kilo dana kıyma alınıyordu. Bugün yaptıkları 12 bin 500 lira ile 20 kilo dana kıyma alınıyor. Yani bugün zam yapmıyorlar, ocaktan bu yana emeklinin mutfağından 5 kilo kıyma çalıyorlar. Emekliler AK Parti geldiğinde 8 tane çeyrek altın alıyorlardı, bugün bu maaş 3 çeyrek altın almıyor.

GEÇİM YOKSA SEÇİM VAR

Biz miting yaptık anlatamadık. Emekliler oy vermedi, ikinci parti yaptı, anlamadılar. Geçim olmazsa ne olur? Seçim olur. Başka çaresi yok. CHP iktidara geldiğinde ikinci ay en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak. Sonra hakkınızı geri vereceğiz.

En düşük emekli maaşı 2 yıl içinde 1.5 asgari ücrete çıkacak. Asgari ücret 25 ise emeklinin cebine giren de 37 olacak.

Artık bu derdin sona ereceği yer seçim sandığıdır. Bugün en düşük emekli maaşını asgari ücret yapsın, söz veriyorum Tayyip Bey’e teşekkür edeceğim.

Haberin Devamı

Sen emekliye zammı ver, teşekkürü al ama emekliye zam vermiyorsan, emeklide geçim yoksa senin karşında seçim var. Emeklileri 100 yıl sonra bir kez daha Atatürk’ün partisi kurtaracak.”

CEMEVİNDE AŞURE DAĞITTI

- CHP Lideri Özgür Özel, Zeytinburnu’ndaki Erikli Baba Cemevi’ni ziyaret etti, Muharrem ayı sebebiyle yapılan aşureden dağıttı. Özel, “Madımak utanç müzesi olup da, o utanç müzesinin açılışını, orada kaybettiğimiz canların aileleri ile yapana kadar, cemevlerini yasal ibadethane yapana kadar, Alevileri tartışmasız tam ve eşit yurttaşlar yapana kadar mücadele edeceğiz” dedi. Özel, Orhan Kemal Müzesi ile Türkiye Bosna Sancak Derneği’ni de ziyaret etti.

Haberin Devamı

KARŞILAMA POLEMİĞİ

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun KKTC’de kendisini karşılamamasına ilişkin Sözcü TV’de açıklamalarda bulundu. Özel, Feyzioğlu’nun “Özel’le yan yana gelemedik. Görmedim bile” sözlerine ilişkin “Metin Feyzioğlu’nun açıklamalarını gördüm ama özrü kabahatinden beter. Ben, Türkiye’nin ana muhalefet partisiyim. Ben protokolde 3’üncü sıradayım. Beni karşılamak, Büyükelçiliğin görevleri arasında. Biz sadece ‘Bakanları karşıladık’ demiş. Bakanlar benden sonra geliyor protokolde. CHP’ye olan kinini kendine sormalıyız? ‘Görseydim selamlardım’ demiş. Büyük ekranlarda gördün Cumhurbaşkanı’nın 2 yanındayım ben” diye konuştu.

Haberin Devamı

EMEKLİ HALK KART

- CHP’li belediyelerde emeklilik için yapılan uygulamaları ortak bir uygulama ile birleştireceklerini söyleyen Özel, “CHP’li belediyeler, ‘Emekli Halk Kart’ diye bir kartta birleşiyorlar. Bütün Türkiye’de geçecek. Artık emekli halk kart varsa elinde, Türkiye’deki 411 CHP belediyesinde emekli halk kart hem ulaşım hem diğer hizmetler yönünden iş görecek. Et desteği, süt desteği, pazar destekleri o karta yüklenecek” dedi.