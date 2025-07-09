Özel’den eleştirilere yanıt: ‘Darbe’ değil direnme hakkım

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi: “Sayın Bahçeli konuşmasında masumiyet karinesine dikkat çekti. İddianamenin bir an önce yazılmasını talep etti. Ve her zaman söylediğim, davaların TRT’den canlı yayınlanma talebimi doğru bulduğunu ve desteklediğini söyledi. Ben de buradan şunu söylüyorum: ‘Üç T’ demiştim. Görülüyor ki o ‘Üç T’ye geliyoruz. Birincisi, terörsüz ve demokratik Türkiye. İkincisi, tutuksuz yargılanma. Üçüncüsü, TRT’den canlı yayın. Sayın Bahçeli’nin bu yaptığı açıklamayı, Türkiye’nin hem Terörsüz Türkiye’ye ulaşma umuduyla hem iç cepheyi güçlendirme, bir ve beraber olma, etrafımızdaki şartları değerlendirdiğimizde Türkiye’nin kendisini güçlü kılma noktasında atılmış önemli bir adım olarak görüyorum. Sonra da demiş ki ‘Ama ne o, darbe mi yapacaksın?’ Sayın Bahçeli darbe falan yapmıyorum. Birisi darbe yapmaya kalktığında 15 Temmuz akşamı, Özgür Özel ne yaptı, nasıl o darbeye karşı çıktı ve nasıl pozisyon aldı, en yakından siz biliyorsunuz.

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SOKAKLAR DA BİZİM MEYDANLAR DA

Yaptığım şey 19 Mart darbesine karşı direnme hakkımı kullanıyorum. Toplumun direnme hakkını kullanmasını, bunu da hep birlikte meydanlarda barışçıl bir şekilde göstermesini söylüyorum. Siz tutuksuz yargılama derseniz, iddianameler yazılsın, bu iftiralara verilecek namuslu insanların cevapları TRT ekranlarından, Anadolu’da, Trakya’da duyulsun derseniz CHP’nin zaten asla darbe niyeti olmaz. Sayın Bahçeli’nin attığı adımı kıymetlendiriyorum. Bundan sonra biz üzerimize düşen adımları atmaya devam ederiz. Ama herkes şunu bilsin ki AK Parti saldırganlığını bırakmadıkça, yargı aparatlarıyla iftira, hakaret, şantaj yöntemleriyle arkadaşlarımıza saldırdıkça, 25 milyon seçmenin seçtiklerini görevlerine iade edip onların yargı süreçlerinin adil bir şekilde, geçmişte Erdoğan’ın yargılandığı gibi yargılanmalarını, tutuksuz yargılanmalarını sağlamadıkça sokaklar da bizimdir, meydanlar da bizimdir. Bütün anketlerde CHP, Türkiye’nin birinci partisi. Sadece Erdoğan’ın gördüğü bilinmez bir ankette AK Parti’ymiş birinci parti. O zaman Erdoğan’ın kalmadı derdi. 2 Kasım’da getir bakalım seçimi. Hodri meydan.”

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Özel, dün akşam katıldığı bir televizyon programında ise şunları söyledi: “Erdoğan, bu gidişata normal, siyasi bir mücadeleyle mukabele edemiyor. Yanıt veremiyor. Millet, vesayeti sevmiyor. Halkın CHP’ye yönelişini, muhalefetin güçlenmesini engelleyemiyor. Bunun için de bir yargı operasyonuna girişti.”

ÇAMLI HAKKINDA 81 İLDE SUÇ DUYURUSU

Ahmet Hamdi Çamlı diye bir organizma var. 1923’e ‘kanlı darbe’ demiş. Yeni bir devlet kurmaktan bahsediyor. Bu alçaklığı tabii cehaletle falan açıklayamayız. Bütün milletvekillerimiz ve 81 il başkanımız, kendi illerinde re’sen harekete geçmeyenlere suç duyurusunda bulunduk. O 81 ilden birinden bir savcı çıkacak, bu namussuzdan hesap soracak.

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NAMIK TAN’IN ANNESİNE VEDA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan’ın annesi Günsel Tan’ın Ankara Kocatepe Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Çok sayıda partilinin Tan’ı yalnız bırakmadığı cenazeye eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Özel ve Kılıçdaroğlu, tabuta birlikte omuz verdi.



