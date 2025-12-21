Özel’den Edirne’de sandık çağrısı

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin 76’ncısını Edirne’de gerçekleştirdi. Özel, özetle şunları söyledi: “Bakın artık Adalet ve Kalkınma Partisi’nin o konforlu günleri bitti. Buraya Brüksel’den geldim. Orada Avrupa Sosyalist Partisi yani Avrupa Birliği’ndeki bütün sol, sosyal demokrat, sosyalist partilerin liderleri ile toplantıya katıldım. Orada Türkiye’de yapılan haksızlıkları, hukuksuzlukları teker teker anlattım. Beyler çıkmış, ki bugün değil yıllardır diyor ki bana, ‘Efendim yurtdışına gidip Türkiye’yi şikâyet etme.’ AK Parti bir zamanlar başörtüsü sorunu yaşanıyordu, kardeşlerimize haksızlık yapılıyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne dava açtılar, Türkiye’yi mahkûm ettiler, çatır çatır tazminat aldılar. Kapatma davaları açılınca, bütün dünya başkentlerinde Türkiye’yi şikâyet edip, ‘Asgari vesayet var, siyasi vesayet var.’ 15 Temmuz darbe oldu, sabah bizim kapıda bunlar. ‘Avrupa’da dostlarınız çok. Sizi iyi dinlerle, bu darbeyi birlikte anlatalım.’

Haberin Devamı

GÖZÜM AÇIK GİTMEZ

Kapatma davası sana açılınca, partinin başı sıkışınca kapı kapı Avrupa’yı gezeceksin, bunun adı demokrasi arayışı, hukuk yolculuğu olacak. Ama benim kardeşlerim içeri atılınca, 31 Mart’ta seçim kazandık diye 19 Mart’ta darbe bana yapılınca Özgür Özel oturacak, susacak. Sen de burada keyif çatacaksın. Japonya’nın trende basılan 8 milyon tirajlı gazetesine de anlattım, İngiltere’nin, Almanya’nın, Fransa’nın, Amerika’nın bütün dergilerine, gazetelerine de anlattım. Sosyalist Enternasyonel’de de anlattım. Avrupalı sosyalistlere de anlattım. Bütün dünyaya anlatacağım. Bir adım geri atarsam namerdim. Tayyip Bey sana helal olan hiçbir şey haram değil bana. Partimin başında 50 yıl oturacağıma senden sonra şu iktidarın değiştiğini, CHP’nin geldiğini 5 dakika göreyim, gözüm açık gitmez.

ÇIK KARŞIMIZA

Ben atılan iftiraları ve yapılmaya çalışılan siyasi operasyonu görüyorum, biliyorum. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Erdoğan, cesaretin varsa çık karşımıza. Yoksa en güvendiğini çıkar karşımıza. İster sen, ister evlat, ister damat, ister bakan adayını belirle, ben buradayım. Adayım burada, Ekrem Başkan burada, çık karşıma. Millet ne derse o olur. Milletin elinden kurtulamazsın.”

Haberin Devamı

CİĞER HESABI YAPTI

“Ciğer 240 liraydı, şimdi olmuş 400. Geçen sene asgari ücrete vurdun mu, bir asgari ücret 92 porsiyon ciğer alıyormuş. Bu sene bir asgari ücret 55 porsiyon ciğer alıyor. Bir yılda 37 porsiyon kayıp var.”

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 39 BİN TL OLACAK

“Biz gelince en düşük emekli maaşı, tez elden bir asgari ücret olacak. Cumhuriyet Halk Partisi geldiğinde bugünkü parayla asgari ücret 39 bin lira olacak. En düşük emekli maaşı da 39 bin lira, asgari ücret de 39 bin lira olacak. CHP geldiğinde ÖTV ve KDV kalkacak, çiftçinin aldığı mazot 55 lira değil, 33 lira olacak. Çeltik üreticisine de ayçiçeği üreticisine de buğday üreticisine de buradan söz veriyoruz: Mazotu ÖTV’siz, KDV’siz alacaksınız. Bankalara borç çok. Çok mu? O borçların bir sefere mahsus bütün faizlerini sileceğiz. Ana parayı da üç, beş yıla böleceğiz. Bütün ezberleri unutsunlar, o konforlu siyaset bitti.”

Haberin Devamı

Özel, partisinin il başkanlığı ile Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan’ı makamında ziyaret etti.