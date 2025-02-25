Özel’den ‘diploma’ yorumu: Son derece hukukidir

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün kendisini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Diploma soruşturması bir acziyet itirafıdır ve kara mizah öyküsüdür. Büyük bir telaşla saldırırken beş ayrı siyasi yasağın üstüne altıncı olarak da ortaya konmuş, acemice atılmış bir adımdır. İmamoğlu’nun yapılan işlemi üzerinden 31 yıl geçmiştir. Bir kişiye özel bir işlem değil, o dönemdeki tüm öğrencilere yapılan işlemdir. Son derece hukukidir. Bu iş döner dolaşır Erdoğan’ı bir daha vurur.

ÇIKAR İSPAT EDER

İmamoğlu çıkar sınıf arkadaşları ile toplantılar yapar, yemekler yer, hocaları ile okulda tuttuğu notları ile kendi diplomasını nasıl alnının teriyle kazandığını ispat eder. Erdoğan yine kendisinin diplomasına şahitlik yapacak bir kişiyi bulur. O da Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptığı akademisyenden başka biri değildir. O yüzden bu iş döner Sayın Erdoğan’ın diplomasını konuşturur. Ama bu durum yargı tacizinin ne noktalara geldiğinin ve İmamoğlu’nun adaylığının AK Parti’de nasıl bir kurumsal rahatsızlık, Erdoğan’da da nasıl bir kişisel panik yarattığının ispatıdır.

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BAŞKASININ ESKİSİ YENİ OLAMAZ

(AK Parti Kongresi’nde rozet takılan isimler) Başkasının eskisinden yeni olmaz. 23 yıldır ülkeyi yöneten bir partinin, bir başka partiden daha bir gün önce istifa ettirilmiş birini listelerine koyuyorsa, bunun adı ‘yenilenme’ değil ‘transfer bedeli’dir.”

DERVİŞOĞLU: KARŞI DURURUZ

- İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da erken seçim tartışmalarına ilişkin, “Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin önünü açacak tartışmaların güncellenmemesi, iştahını kabartacak adımların atılmaması lazım” dedi. Diploma soruşturmasına ilişkin de Erdoğan’ın doğal rakibi İmamoğlu’nun önünün kesilmesi için tüm yöntemlere başvurulacağını, kendilerinin ise buna karşı duracağını belirten Dervişoğlu, “Ama Erdoğan’ı kötü huylarından vazgeçirebilmek de çok mümkün olmuyor” diye konuştu. Dervişoğlu, partisinden AK Parti’ye katılımlara ilişkin de, “Demokrasilerde vatandaşın kullandığı oy namustur, o namusu koruyacak olan da siyasetçinin namusudur. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuştur. Bende bir rahatsızlık yaratmaz. AK Parti’ye emek verenlerin MKYK’ya seçilenlere nasıl baktıkları da benim açımdan önemlidir. Siyasi sığınmacı çadırına döndürülmek istenmesine benden çok AK Parti’ye 25 yıldır emek verenlerin cevabı önemlidir” dedi.

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YÜCEL: SİYASET ER MEYDANIDIR

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, dün partisinin MYK gündemiyle basın toplantısı düzenleyerek şunları söyledi: “Partisinin kongresinde konuşan Erdoğan ‘vergide adaleti sağlayacağız’ demiş. Bugüne kadar bu millete, adaletsiz vergi sistemini niye dayattınız? Bize hakikat dersi vermeye çalışan Erdoğan’ı vatandaşın hakikatiyle yüzleşmeye; çarşıya, pazara davet ediyoruz. Erdoğan sebep, enflasyon sonuç!

İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı aday adaylığına kabulünün açıklanmasının hemen arkasından ‘diploma’ soruşturması başlatılması elbette ki tesadüf değildir. Şuurlarını yitirdiler. Bu siyasi operasyonlarla İmamoğlu’nun ekarte edilmesine ne CHP, ne de milyonlar izin verir. Siyaset meydanı er meydanıdır, kendisini er meydanında mertçe mücadele etmeye davet ediyoruz. Bizim iktidar yürüyüşümüzü engelleyemeyeceksiniz.”