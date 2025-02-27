Özel’den ‘diploma’ yorumu: Buradan onlara ekmek çıkmaz

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan’ı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Ülkeyi yöneten kişinin kendi diploması tartışmalıyken, böyle bir tartışmayı başlatmak ve sonunun ne olacağı biline biline... Çünkü denklik olduğu da belli, o tarihte olduğu da belli. Bütün evraklar yapılmış, kişiye özel işlem yok. Yüzlerce kişi aynı durumdayken, o diplomanın iptalinden medet ummak, bu ülkeyi yönetenlerin acziyetinden başka bir şey değil. Tayyip Erdoğan’ın rakibinden nasıl korktuğunu, rakibini ekarte etmeye çalıştığını gösteren bir durumdur. Bu bumerang döner, Erdoğan’ı vurur. Erdoğan’ın diplomasının olmadığı, okul arkadaşlarının olmadığı, ona ders veren tek öğretim görevlisini Muğla’ya büyükşehir belediye başkan adayı yaptığı, bir önceki dönem milletvekili olduğu…

Haberin Devamı

VAR OLAN ŞEY YOK OLUR MU

(“İptal kararı bekliyor musunuz?” sorusuna karşılık) Hayır. Neyine iptal olacak, var olan şey yok olur mu? 31 sene önce verilmiş diploma, geçilmiş dersler… Üniversite ilan etmiş, ‘Gelin başvurun bana’ demiş, başvuruyu kabul etmiş. 31 yıl önce biri cinayet işlemiş olsa zaten zaman aşımından o cinayet ortadan kalkıyor hukuken. Yani Ekrem İmamoğlu’nun mağdur olduğu bir süreç varsa da o mağduriyeti yaratanlar üzerinden bir şey yapmak lazım. Son derece şeffaf bir süreç var. Hiçbir yerinde kişisel bir kusuru yok, kişiye özel bir uygulama yok. Buradan onlara ekmek çıkmaz. Çıksa çıksa Erdoğan’ın diploma tartışması çıkar. (Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın kendisine yönelik açıklamaları) Sizin nefesinize yazık oldu ama ben kendi nefesime yazık etmeyeceğim.”

TSK’NIN NE İŞİNE NE İÇİNE KARIŞIRIZ

(AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in kendisine yönelik “TSK’nın hedef alındığı” tepkisi) Ben ne Genelkurmay Başkanı’na bir şey diyorum, ne Milli Savunma Bakanı’na... Ben duyduğumu, bildiğimi söylüyorum. Bu süreci kimin yaptığını, bu mobbingi kimin yaptığını, kimin köpürtülmesi için gayret sarf ettiğini biliyorum. Onların da isimlerini söyledim. TSK’nın ne işine karışırız, ne içine karışırız. TSK’nın kurumsal yapısına saygımız sonsuz. Ama bu kararı aldırtanlara, oradaki şerh oyunu yazana mobbing yapacak kadar gözü dönenlere tabii ki söyleyecek sözümüz var.”

Haberin Devamı

‘KURULTAYA TEDBİR REDDEDİLDİ’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, kurultaya ihtiyati tedbir talebiyle Ankara’da 3 ayrı mahkemeye yapılan başvuruların reddedildiğini söyledi: “3 mahkeme de ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceğine, dava dilekçeleri incelendiğinde davacıların iddialarının yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya konmadığına karar vermiştir.”