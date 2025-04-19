Özel’den ‘diploma’ tepkisi: Bir ay oldu tebliğ edemiyorlar

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünkü Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i ziyaretinin ardından gazetecilerin soruları üzerine özetle şunları söyledi:

“(Faiz kararı) Bakın açık söyleyeyim. İmamoğlu’nu, arkadaşlarımızı yarın bıraksınlar. Faizler gelecek ay beş puan düşmezse, döviz düşmezse, enflasyon birkaç ay içinde çok ciddi bir düşüşe geçmezse, biz buradayız.

(Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali) Bugün diplomanın iptalinin birinci ayı dolmuştur. Bu konuda biz halen daha bekliyoruz. Çünkü şu anda diploma iptal edilmedi. İptal ettiklerini söylediler ancak bunu tebliğ etmediler. Tebliğ ettiklerinde, saatler, günler içinde bu hukuksuz işlemin iptali için idari yargı mercilerine başvuruda bulunacağız. Yaptıkları iş o kadar özürlü, o kadar sorunlu ki bunu yazıp da tebliğ edemiyorlar. (Selçuk Kozağaçlı’nın tahliye edildikten sonra yeniden tutuklanması) İki kişi yatıyor Soma davasında, Selçuk Kozağaçlı ile Can Atalay. Sekiz yıl yatmış, yedi ay daha yatsın diye uğraşıyor. Gerçekten vicdansız bunlar.

Haberin Devamı

KURTULMUŞ’A: NİYE OKUTMUYORSUN

Meclis’i Anayasaya, İç Tüzük’e uygun yönetmek Başkanvekilinin yetkisindedir. Meclis Başkanı ‘Hayır öyle bir yetki yok. Benim dediğim gibi, benim çizdiğim sınırlarda yönetilecek’ diyorsa, gelecek her gün Meclis’i yönetecek. Meclis Başkanı’nın ne idari ve ne siyasi vesayeti altında da değildir. Anayasa’da da bu kararın hem Meclis, hem yargı, hem yürütme için bağlayıcı olduğu yazıyor. ‘Bu işe bir çözüm üreteceğiz’ diyorlardı. Bu kadar zaman geçti, seçilmiş milletvekili içeride. Karar çıkmış, ‘Okutun’ diyor. Neye dayanarak okutmuyorsun? Bu kararı okutacaksın ki işleme girecek.

MECLİS OKUL DEĞİL

Meclis Başkanvekilimiz, bu yaptığı işle Meclis Başkanı’nı bile tarihi ve hukuki bir sorumluluktan kurtarmıştır. Ayrıca yaptırım uygulayacakmış. Ne yaptırımı varmış bilmiyorum. Hiçbir yerde de onun bir yaptırım uygulayabileceği yazmıyor. Ayrıca yaptırım bir suça, bir kusura karşı uygulanabilecek bir şey. Ortada kusur varsa bugüne kadar, kendi işlediği kusur var. Bu yaptırıma kim karar veriyor? Burası ne ilkokul ne Numan Kurtulmuş ilkokul öğretmeni, ilkokul müdürü. Öyle tek başına kimse kimseye yaptırım uygulayamaz.

Haberin Devamı

BEN DE POZİSYON ALIRIM

Buna karşın pozisyon almaya kalkarsa, kusura bakmasın buradan sonra ben de ona karşı pozisyon alacağım. Yürütmenin restini görmüşüm de yasamanın başındaki Numan Kurtulmuş’unkini mi görmeyeceğim?”

‘KAYYUM’ YORUMU: BAHÇELİ DE AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR

“(CHP’ye kayyum iddiaları) Ben ilk günden beri söylüyorum, bunlar boş işler. CHP’ye kayyumun atanma olasılığının olmadığını ilk baştan beri söylüyorum. Hukuken mümkün. Her yere atanır. Ben de iddia ederim, ‘Yarın AK Parti’ye kayyım atanacak’ diye. Ama siyaseten mümkün değil” dedi. Aynı şeyi söylüyor Sayın Bahçeli de. Şimdi kendi ayaklarına dolaştı. O öyle söylüyor, bu böyle söylüyor. Kayyum diyen doğru söylemedi ama üç aydır onun dediğini söyleyenlere ne demeli?”