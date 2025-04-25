Özel’den deprem tepkisi: Yaşananlar kendi eserleri

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Dün Almanya Sosyal Demokrat Partisi Gençlik Örgütü’nü kabul eden ve Sol Parti’yi ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şu açıklamalarda bulundu: “Gitmişler toplantı yapıyorlar. 16 milyonluk kentin belediye başkanını içeri atmışlar. Deprem uzmanlarının dediği gibi ‘Deprem için çalışan biri vardı, onu da içeriye koyduk’ diyorlar. İBB‘den kimseyi çağırmıyorlar. Ama AK Parti’nin sözcüsü ile il başkanı var. Sonra da tutmuş ‘Yok siyasete alet edilmesin’ diyor. Gerçekten kontrollerini ve şuurlarını kaybetmişler. Murat Kurum, ‘Deprem için çivi çakmıyorlar, bir de gelip eleştiriyorlar’ diyor. Deprem için çivi çakmayan İBB’de Deprem Seferberlik Planı hazırlandı, onaylandı. 4 ana başlık, 14 tema, 233 projeyi kapsıyor. Toplam 114 milyar liralık bir proje. Bu planın 30 milyar liralık kısmı tamamlandı. Toplamda 73 proje tamamlandı, 88’i devam ediyor. Daha bu işe 80 milyonun üzerinde para harcanacak, planlamış. Kaynağı da bulunmuş. Dünyadan kaynak buluyoruz, önlerinde imzada bekliyor. Hem İstanbul’un hem İzmir’in kentsel dönüşümlerini imzalamayanlar, tutmuş bu lafı söylüyor. İstanbul’da ne kadar önemli toplanma noktası varsa, oraya Bakanlık eliyle imar verdiler. Dün çalışmayan GSM şebekesi de yolların tıkanması, parkların dolması, toplanma alanı bulunamaması da kendi eserleri, bu iktidarın eseridir. “

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BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMASI

(MHP lideri Bahçeli’nin deprem açıklaması) Tutuksuz yargılama öneriyor diye okuyorum. Çünkü bir şehrin emin ellere teslim edileceğine kim karar verecek? Devlet Bey’i milletvekili, genel başkan yapan da milletin iradesi ve demokrasidir, değil mi? Sayın Bahçeli’nin bu değerlendirmesine teşekkür ediyorum. Yok, birileri gibi başka bir mana çıkarmak isteyen varsa o darbeciliktir. İstanbul’u kimin yöneteceğine İstanbullu değil de darbeciler karar verecekse, biz İstanbul’un iradesini nasıl savunacağımızı biliriz.”

ERDOĞAN’A ‘MARJİNAL’ CEVABI

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız” açıklaması) Erdoğan’ın ‘marjinal’ tanım yapacak durumu yok. Kentsel dönüşümün bazen bir rantçılığa, bazen bir fırsatçılığa, o kentin yıllardır çilesini çekmiş olanlara ‘Şimdi sen çilesini çektin ama buralar değerlendi. Sen burayı terk etmelisin, biz burayı zenginlere vereceğiz’ diyen projelere karşı halk kendisini savunuyorsa, ona marjinallik falan denmez. Önüne gelene ‘marjinal’ demesin, marjinal kendisi.”

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JUSOS’U KABUL ETTİ

Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisi Gençlik Örgütü (Jusos) Genel Başkanı Philipp Türmer ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.