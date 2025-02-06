Özel’den deprem eleştirisi: Devlet ders almadı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla dün Adıyaman’a gitti. Sabah saatlerinde deprem şehitliğini ziyaret eden Özel, dua okudu ve mezarlara karanfil bıraktı. Depremzedelerin sorunlarını dinleyen Özgür Özel, “Bugün siyasetin günü değil. Acıyı hatırlamanın ve ders almanın günü” diyerek özetle şunları kaydetti:

YÜZDE 2.5 TESLİM

“Adıyaman’da deprem konutlarının teslim edilme oranları yüzde 37. Yüz depremzededen 63 tanesi ya konteynerde ya da gurbette, sürgünde, evi olmadığı için gelemiyor. Oysa Erdoğan bütün konutları teslim edeceklerini söylemişti. Bir yılda yüzde 2.5’unu teslim ettiler. İkinci yılda maalesef yüzde 30 seviyelerindeler. Üçüncü yılda biterse ben memnun olacağım. Deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında sınıfta kalmış bir iktidarla karşı karşıya kalmış durumdayız.

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MÜCBİR SEBEP ELEŞTİRİSİ

Van depremi yaşandı, 6 yıl mücbir sebep kabul edildi. Burada mücbir sebebi 3’er ay uzatıyor. Konteynerde çorap satarak geçimini sağlayan vatandaştan ‘vergi alacağım’ diyorsun. Konteynerde örgü örüp geçimini sağlamaya çalışan ablamızdan beyanname istiyorsun. Van’da tek başına bir şehirde 6 yıl uygulandı. Aslında kapalı bir nüfus sayımı yapılmalı ve kayıtlara geçirilmeliydi.

YUNANİSTAN’I ÖRNEK GÖSTERDİ

Ege’deki bütün belediye başkanlarımızla birlikte önceki gün Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik üzerine görüşüldü. Yunanistan adaları bile boşalttı. Maalesef Türkiye’de devlet hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Uzmanlar 6 şiddetinin üzerinde deprem fırtınasının olabileceğini söylüyor ancak yetkililer günlük hayatlarına devam ediyorlar. Ne yazık ki devletin bundan ders almadığını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Zaten depremden önce hazırlıklı olsaydık depremden önce 8 bin, Adıyaman’ın inancına göre 15 binin üzerinde şehidimiz olmazdı. ”

DEPREM BAKANLIĞI KURULMALI

Adıyaman’da deprem şehitliğini ziyaret edip çiçek bırakan, nikâh ve çok amaçlı salonun temel atma törenine katılan Özel, deprem bakanlığı önerisini tekrarladı.

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CHP’DE ‘ÖN SEÇİM’ ZİRVESİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adayın belirleneceği kritik Parti Meclis (PM) toplantısı öncesinde adaylık için isimleri öne çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı bir araya getiriyor. 10 Şubat’taki PM toplantısının hemen öncesinde 9 Şubat’ta yapılması beklenen üçlü zirvede, ön seçime tereddütlü yaklaşan Yavaş’ın ikna edilmeye çalışılacağı belirtiliyor. Özel’in olağanüstü toplantıya çağırdığı CHP PM, adaylık kriterleri ve adayın belirleneceği ön seçimin detaylarına ilişkin yönergeyi görüşüp onaylayacak. Kulislerde, ön seçimde aday enflasyonunun önüne geçmek için adaylara PM üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarından belli sayıda imzası koşulu getirileceği belirtiliyor. Kulislerde buna ilişkin 25 imza ya da yüzde 10 oranında imza koşulundan bahsediliyor.