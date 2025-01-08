Özel’den DEM’e randevu bugün

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DEM heyetinin randevu talebi, CHP’nin dün Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK’sında değerlendirildi. DEM heyeti ile AK Parti adına Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Tayyip Erdoğan yerine yardımcılarının görüşmesi CHP’de tartışma konusu oldu. Toplantı öncesinde CHP’nin de DEM heyeti ile Genel Başkan yerine Genel Merkez ve Meclis Grup yöneticilerinden bir heyetin görüşmesi yönünde öneriler gündeme geldi. Özel de önceki gün DEM heyetine verilecek randevu konusunun MYK’da değerlendirileceğini söyledi. MYK’da yapılan değerlendirmelerin ardından bugün saat 10.30 için Meclis’te randevu verilen DEM heyeti ile Özel başkanlığında bir heyetin görüşmesi kararı alındı. Görüşmede Özel’e Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik edecek. Özel, DEM heyeti ile görüşmesinin ardından bu akşam partisinin MYK’sını yeniden toplayacak.

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TBMM TEK ÇÖZÜM YERİ

CHP Sözcüsü Deniz Yücel de MYK’da alınan kararı duyururken, DEM heyetinin yaptığı ziyaretleri takip ettiklerini belirterek, “Bizim her zaman altını çizdiğimiz TBMM’nin bu konudaki tek çözüm yeri olması gerektiğidir” dedi. Yücel, basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Sokak ortasında kadınları infaz ettiren bir kişi adalet bakanı, IŞID’li bir terörist Suriye İstihbarat Başkanı olarak atanıyor.

Esad düşer düşmez Suriye’ye koşan İbrahim Kalın Emevi Camisi’nde namaz kıldı. Ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yine aynı şekilde gidip Colani’yle kucaklaştı. Kasiyun Dağı’nda beraber çay içtiler.

Peki, sormak lazım; HTŞ’nin Türkiye’de okuyan Dışişleri Bakanı Şeybani neden ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye değil de Suudi Arabistan’a yapıyor?

GERİ DÖNÜŞ TAKVİMİ

Suriye’yle ilgili en önemli konu, Türkiye’de bulunan Suriyeliler. AKP ve Erdoğan Suriyelileri ülkelerine göndermek istemiyor. Milletimiz bunu çok iyi anlamalı ve irdelemeli. Suriye’deki bu umutsuz durumu, Türkiye’de yaşayan Suriyeliler de bunu görüyor ki ülkelerine geri dönmüyorlar. Derhal Türkiye’deki Suriyelilerin geri dönmesi için bir planlama yapın ve takvim açıklayın.

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Erdoğan, Suriye’nin yeniden inşası konusunda bakanlarına talimat verdi. Suriye’nin yeniden imar edilmesi için ilk etapta acil olarak 80 milyar dolara ihtiyaç olduğu hesaplanıyor. Suriye’ye, AKP iktidarı bu yatırımları kimin parasıyla yapacak?”