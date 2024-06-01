Özel’den cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Hedefim de niyetim de yok

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün sabah katıldığı Halk TV yayınında özetle şunları söyledi:

“(Partililerinize cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili konuşmayın talimatı verdiniz mi?) Evet dedik. Doğrudan yaptığım konuşmayı söyleyeyim, ‘Biz CHP’de partinin yönetimini ele aldık, iktidara geldik, parti bir bütün, bu parti hepimizin, bu partide geçmişte yaptığımız doğruları sürdürmek boynumuzun borcu ama yapılan yanlışları da hep birlikte terk etmemiz lazım. En büyük hatamız seçimin ertesi günü aday ve ittifak konuşulmaya başlanıyor.

BİR TUHAF KAFA VAR

Seçimin ertesi günü aday konuşmak; bu potansiyel adayları küstürecek, mevcut adayları başka bir psikolojiye sokacak ve milleti boşu boşuna meşgul edecek bir şey. Benim canıma tak etti. Geçen seçimdeki bu hatayı yeniden yaptırmak isteyen bir tuhaf kafa var. Hep aday tartışması açılıyor. Arkadaşlara dedim. Soru gelsin gelmesin ne beni övmek için olsun olmasın... Benim cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir hedefim bir niyetim yok.

Haberin Devamı

SİYASETİ O GÜN BIRAKIRIM

Benim bir niyetim var, bulunduğunuz yerden bu seçim akşamı olduğu gibi Atatürk’ün partisi Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ilk genel seçiminde birinci partidir dediysem ben en büyük hedefime ulaşmışımdır. Ben kendi adıma hiçbir şey istemem. Ben CHP’yi bu seçimlerde iktidar yapayım, bir CHP’liyi cumhurbaşkanı yapalım, bu ülkeyi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyet ettiği rotaya sokalım. CHP’yi iktidar yapamazsam o gece çıkıp istifa edeceğim, siyaseti o gün bırakacağım.

2 YILDA KÖKÜNDEN ÇÖZECEK KAMPANYA

Sokak hayvanlarını uyutma adı altında katletmek olmaz, kabul edemeyiz, çare ne? CHP, size bunu yaptırmayız derken çözümü de önermek durumunda. Bir kaynağını durdurmak; ikincisi yerleşim merkezlerindeki köpeklerin kısırlaştırılması, bunun için çok sayıda hayvan barınağına ihtiyaç var; son olarak da bir sahiplendirme seferberliğine ihtiyaç var. Bunları yapmadan sorunu çözemeyiz. Bu aşamada öldürelim diyorlar. Bu öldürme işi daha maliyetli bir kere. Esas tehlike şu, çamaşır suyu enjekte edip öldürme gibi bir niyet var. Çamaşır suyu enjeksiyonu saatler süren çok acılı bir ölüm biçimi. Böyle bir caniliğe de sebebiyet vermemek lazım.”

Haberin Devamı

AHMET TÜRK ZİYARET ETTİ

- CHP Genel Merkezi’nde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşen Özel, sosyal medyadan “Halkın iradesini hiçe sayan kayyum politikasının karşısında olduğumuzun, demokratik siyasetin önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğinin altını çizdik” dedi.

YENİ ANAYASA YANITI: KIZIM BİLE ‘NE İŞİN VAR ORADA’ DER

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TMMOB 48’inci Genel Kurulu’nda yeni anayasa konusunda özetle şunları söyledi:

“Elbette bu ülkenin sivil, demokratik, katılımcı, özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı var ama önce bir mevcuda ne yaptın diye bakarlar. Tüm toplumu değil bir kişiye dikilen kıyafetin tüm topluma uymadığı gibi o kişiye de uymayacağı, zaten çok da kıyafeti anayasayı kuşatmasını istemediği ortada. O zaman yenisine ne gerek var deniyor. Ben bu haklı serzenişi anlıyorum. Ben 31 Mart seçimlerinde, 47 yıl sonra birinci parti olmuş CHP’nin Genel Başkanıyım. Sırtımda 17.5 milyon oyun yükü, 83 milyonun sorumluluğu var. Ben çağrıldığım bir masaya bugün gider oturursam bir başıma otururum. 17 milyon 499 bin 499 kişi ayakta kalır. Kızım bile ‘Baba orada ne işin var’ der. Ama 17 milyon 499 bin 499 kişiyi o masaya oturtabilirseniz, otur buraya dersiniz. O 17 milyon 499 bin 499 kişinin rızasını bir yeni anayasada oluşturmak, mevcut anayasaya tam uyum gerektirir. Ben anayasa masasına oturmak için sabırsızlanıyorum ama önce oturması gereken bütün muhalefet seçmenleri vardır. Her doğan için anayasayı herkesle konuşur yaparız. Erdoğan’a anayasa yapmayız.”