Özel’den ‘casusluk suçu’ teklifi: MİT’in dediği gibi yapalım

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları’nın düzenlediği Çare Eşitlikte Çalıştayı’nın kapanışında konuştu. CHP Lideri özetle şunları söyledi: “Etki ajanlığı yasasında kırmızı alarmdaydık, hazırlıkları devam ediyor, sarı alarma geçtik. Diyorlar ki ‘MİT böyle istiyor.’ Getirsinler, MİT’in istediği gibi yazsınlar, müzakere edelim MİT’in dediğine uygun yapalım. Çünkü MİT şöyle söylüyor: ‘Efendim üçüncü dünyadan birileri geliyor burada operasyon yapıyor, yakalayınca kanun yok.’ E onu yaz. Bu hafta çalışmasının yapılacağını söylüyorlar. Etki ajanlığı yasasını, hele hele dezenformasyon yasası da orada duruyorken, o ilk haliyle geçirmeye kalkarsanız; öğrenciyi ajan, gazeteciyi ajan, sivil toplumcuyu, dernekçiyi ajan, akademisyenleri ajan ilan edip hepsini içeri atmaya kalkarsanız... O yüzden devletin hangi kurumuna ne lazımsa; ajanlık suç mu suç, nitelikli halini düzenle ve gerçekten yabancı devletin ajanlık faaliyetiyle ilgili ispatıyla, kanıtıyla yapalım. Lehlerine haber yapmak diye bir şeyi kabul etmeyiz.

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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Kadının arkasından devleti, kurumlarıyla ve kurallarıyla çeken bu anlayışı reddediyorum ve kınıyorum. İktidarımızın cumhurbaşkanının atacağı ilk imza, İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden Meclis’e yollamak olacak. TBMM’nin geçirdiği ilk kanun İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacak. Kadın milletvekilleri beni odamda ziyaret edip mor renkli bir dolmakalem hediye ettiler. O emaneti iktidara kadar saklayıp, o imzayı o kalemle atacağım.”