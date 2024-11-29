Özel’den çarpıcı açıklamalar: Kimimize sorumluluk kimimize fedakarlık

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel önceki akşam bir araya geldiği bir grup gazeteciyle sohbetinde aday tartışmaları başta olmak üzere sıcak gündem başlıkları ve dış politikaya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu:

RAKİBİNİ TANIMAZSAN YENEMEZSİN

“CHP’nin geçmişte oy olamadığı kesimlerden bugün oy almasını sadece kendi hatalarına bağlamasını, Tayyip Erdoğan’ın ağzından bir özeleştiri duymak açısından kıymetli ama üstenci iktidar anlayışı açısından da bunun bir itirafı olarak görüyorum. Tayyip Bey’e tavsiyem şu, rakibini tanımadan yenemezsin. Ben onu çok iyi tanıdığımı kendisine de söyledim. Rakibimi tanıdığım için 31 Mart’ı kazandım.

KARARI TEK BAŞIMA VERMEYECEĞİM

(Adaylık tartışmaları) Bu kararı tek başıma vermeyeceğim. Adayı en katılımcı şekilde belirlemeyi düşünüyorum. Bu yükü en az 1.5 milyon kişiyle bölüşeceğim. En doğrusunu hep beraber yapacağımıza inanıyorum. Önce iktidar değişecek, geçiş dönemi olacak. Kimimize sorumluluk, kimimize fedakârlık düşüyor. Sonrasında herkese makam, mevki var. O yüzden bu işin içinden büyük bir mutabakat, işbirliği ve güç birliğiyle çıkarız. Sonra Türkiye’yi güçlü bir parlamento ve yürütmeyle yönetmeye başladığımızda, gönlünden yönetmek isteyen herkese makam mevki bulunur.

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MANSUR BEY SINAVLARDAN GEÇTİ

Mansur Yavaş, yerel seçim öncesi gelen çağrılara, ‘Ben CHP’nin adayı olmalıyım’ diye yanıt verdi, bence doğru ve seçim başarısını getiren bir okumaydı. 2023 seçimlerinde Ekrem Bey’e ve Mansur Bey’e partilerinin kararının dışında davranmalarıyla ilgili bir çağrı yapıldı. Her iki başkanımız da net bir tutum takındı. Mansur Bey, bu sınavlardan geçti. Mansur Bey’in, Türkiye’nin daha iyi yönetilmesine ilişkin bir talebi var. Bu noktada kendisinin de bir iddiası var, bundan daha doğal bir şey olamaz. Mansur Bey’in, bütün CHP’lilerin içinde olduğu karar alma sürecinin sonuçlarına tüm yönleriyle saygılı olacağına inanıyorum. Bu konuda kendi beyanları da var.

SOSYAL MEDYADA FONLUYORLAR

(Kurultay tartışmaları) Bu tartışma belli bir noktada doygunluğa ulaştı. Ben de bu tartışmaları kestiğimizi söyledim. Sokakta olmayan bir şeyin kurultay salonunda karşılığı olmaz. Sosyal medyada suni gündem. CHP’de iç karışıklığın CHP’yi aşağı çektiğini bilenler, bu tartışmayı sosyal medyada fonluyorlar.”

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BAŞKASININ PLANININ PARÇASI OLMAYIZ

- “Erdoğan, ‘Bahçeli ile mutabıkız, çok cesur bir çıkış yaptı’ dedi. Ben bunun bir devlet projesinden çok Cumhur İttifakı projesi olduğunu düşünüyorum. Ama devletin de terör sorununu bitirmek ve kaynakların buraya harcanmasına engel olmak noktasında, devletin çıkarına ve milleti rahatsız etmeyecek bir çözüme sıcak bakacağını düşünürüm. Sırf Erdoğan iktidarda kalsın diye anayasa pazarlıklarına girişmek ve terör örgütü liderini özgürlüğü üzerinden pazarlık konusu yapmak doğru değil. CHP’nin milleti de memnun edecek, devletinin çıkarlarını da koruyacak bir planı var. O da Meclis üzerinden yürümektedir. Başkasının planının parçası olmayız.”

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UKRAYNA-RUSYA DENGE SİYASETİNİ DESTEKLİYORUM

- Özel dış politikada Rusya’yla ilişkiler konusunda da şöyle konuştu: “Rusya-CHP ilişkileri donmuştu. Rusya’ya bir temsilci atadık ve daha etkili ilişkiler içerisindeyiz. Putin’i destekleyen Adil Rusya Partisi de bizden bir görüşme talep etti. Bize ziyarete gelecekler, bizden de bir heyet ziyarete gidecek. Rusya Büyükelçisi bana ziyarete gelmişti, onlara bakış açımızı anlattım. O da bundan çok etkilendiğini ve rapor edeceğini, bundan Kremlin’in de çok memnun olacağını söyledi. ‘CHP gelirse, Rusya’ya düşmanlık yapmaz. Avrupa Birliği’yle tam üyelik müzakerelerini sürdürür ama sizlerle de iyi ilişkilerini sürdürmek ister. Rusya çok önemli bir komşu’ dedim. Ayrıca, ‘Erdoğan’ın kolay kolay dış politikasını beğenmem ama Ukrayna ve Rusya arasındaki dengeli ve arabuluculuğa varan siyasetini destekliyorum ve sürdürürüm, buna ihtiyaç kalırsa’ dedim.”

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SELÇUK’TAKİ OTOPARK

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İzmir’in Selçuk ilçesini ziyaret etti. Meryemana Evi’nde bulunan otoparkın işletmesinin Selçuk Belediyesi’nden alınmak istendiğini belirten Özel, “Otoparkın protokolü uzatılmadı. Bu otoparktan gelen gelir, 600 çalışanı olan Selçuk Belediyesi’nin gelirlerinin yüzde 60’ı” dedi.