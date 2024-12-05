Özel’den bütçe talimatı: Çarşı pazarı anlatın

Haberin Devamı

CHP grubu basına kapalı olarak Genel Merkez’de toplandı. Edinilen bilgiye göre, Özgür Özel toplantıda, geçmişte Grup Başkanvekili ve Grup Başkanı olarak hazır bulunduğu bütçe görüşmelerinden örnekler verdi. Parti olarak bir süredir sahada yaptıkları çalışmalarda saptadıkları verilerle halkın içinde bulunduğu duruma ilişkin örnekler de veren Özgür Özel, toplumun bütçeye ilişkin beklentilerinin çok yüksek olduğuna vurgu yaptı. “Bugünkü bakanlar ve iktidar hayatın gerçekliğinden kopmuş görünüyor” diyen CHP Lideri Özgür Özel, vekillerinden bütçesi görüşülen bakanlara toplumun içinde bulunduğu durumu çarşı pazar izlenimlerini örnekleriyle aktarmalarını istedi.

TOPLANTILARA DEVAM

Genel Başkan olduğu dönem içinde il başkanları ve Parti Meclisi toplantılarının geçmiş döneme göre beş kat daha fazla yapıldığına da dikkat çeken Özel, aynı şekilde kapalı grup toplantılarına da bundan sonra temalı bir şekilde devam edeceklerini söyledi.

Haberin Devamı

BAZILARIYLA YOLLARI AYIRABİLİRİZ

CHP Lideri’nin aldıkları bazı karar ve inisiyatifler üzerinden kendilerini hedef alan sosyal medya paylaşımları konusundaki rahatsızlığını dile getirerek, “bazılarıyla yolları ayırabiliriz” tepkisini gösterdiği de öğrenildi.

CHP’DEN SAHTE İÇKİ UYARISI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sahte içkiden ölümleri Meclis gündemine taşıdı. Sahte içki ölümlerinin her yılbaşı öncesi adeta salgına dönüştüğünü kaydeden Bulut, “21. yüzyılda sahte içki ölümleri Türkiye’ye yakışmamaktadır. Halk sağlığı sorunu olan sahte içkiden ölümlerin bir an önce ülke gündeminden çıkması için acil önlem alınmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bulut, İstanbul’da son günlerde sahte içki faciasında ölenlerin sayısının 19’a yükseldiğini, 22 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğünü hatırlattı. Temmuz ayında alkollü içkilerde asgari maktu vergi tutarının yüzde 14.82 oranında artırılmasıyla birlikte 1 litre saf alkolün asgari vergisinin 845.9684 liraya çıktığına işaret eden Bulut, “Ocak ayında ve yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon kadar bu tutar güncellenecektir. Üst üste gelen maliyet ve vergi zamlarıyla birlikte astronomik market fiyatları, sahte içki arzını ve talebini artırmakta, vatandaşı merdiven altına yönlendirmektedir. Vatandaşlar ağırlaşan ekonomik şartlar altında fiyatı daha ucuz olan ancak içeriği bilinmeyen ürünleri almaktadır” dedi.