Özel’den Brüksel mesajları: Güçlü ve demokratik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Toplantısı’na katıldı. Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel bazı CHP’li belediye başkanlarının haklarındaki soruşturmalar sebebiyle tutuklu bulunduğunu anımsatırken, buna karşın 75 ilde miting düzenlediklerini aktardı.

BİR BAŞINA BIRAKMAYIN

Özel, Avrupa’nın savunmayla ve güvenlikle ilgili kaygılarını anladığını belirterek, bu konuda Türkiye’nin ne yapması gerekiyorsa bunu yürekten desteklediğini dile getirdi. Otoriterlerin yarattığı sorunlara karşı mücadelede demokrasi vurgusu yapan Özel, şunları kaydetti:“Bazı otoriterlere karşı mücadele ederken, başka otoriterleri desteklerseniz; bizim gibi şu anda dünyada en çok belediye başkanlığı olan sosyal demokrat partiyi, ülkesinde birinci parti olmuş ve ilk seçimde iktidara gelerek bütün Avrupa, bütün sol için yeni bir rüzgar yaratacak bir partiyi bir başına bırakmış olursunuz. PES’in yönetimi, tüm kademeleri müthiş bir dayanışma gösterdi. PES’i oluşturan ülkeler, partiler bu dayanışmaya ne kadar önem veriyorlar, katkı sağlıyorlar? Bunu merak ediyorum.”

HESABINI DOĞRU YAPIN

Özel, bir ülkede demokrasi varsa istikrar ve iyi ilişkilerin olabileceğini, demokrasinin olmaması durumunda ise çıkar ilişkisinin vadedileceğini savundu. Bunun, ilerleyen süreçte yeni bir istikrarsızlığın kapısını aralayacağına işaret eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa Birliği’nin (AB) sınırında demokratik bir Türkiye mi olacak ve o Türkiye’de sosyal demokratlar, kardeş partiniz mi iktidar olacak? Yoksa sınırınızda başarıya bu kadar yaklaşmışken kardeş partinizi bir otoritere ezdireceksiniz, o otoriter devam ettirecek ve siz onunla istikrarlı ilişkilerde bulunacaksınız? Bunun hesabını herkesin doğru yapması lazım. Avrupa’nın güvenliği için demokratik ve güçlü bir Türkiye’ye, bu Türkiye’nin AB’ye tam üye olmasına ve son 25 yılda Avrupa’nın yanı başında görülen korkulu rüyanın bitmesine ihtiyaç var.”

Özel, Ukrayna ve Filistin’de yaşanan gelişmeler konusunda en net tavrı sürdürdüklerini belirterek, iki ülkenin de yanında olduklarını vurguladı.

AVRUPA’YA SİTEM

ÖZEL “Türkiye gibi bir ülkede sol yüzde 38’e çıkmışken Türkiye’deki büyük hak ihlallerine, büyük saldırıya Avrupa’daki dostlarımızın ne kadar dikkat kesildiğini, bunun ne kadar farkında olduğunu gerçekten merak ediyorum” dedi.