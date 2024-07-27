Özel’den ‘borç’ çıkışı: CHP’ye mali darbe

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CHP’li belediyeleri ziyaret etmek için dün Bursa’ya gelen Özgür Özel, programının 2’nci gününde, partisinin İl Başkanlığı binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. SGK borçlarıyla ilgili tartışmalara da değinen Özel, özetle şunları söyledi:

“15 Temmuz kanlı bir askeri darbe girişimiydi. Orada CHP olarak demokrasinin yanında durduk, Meclis’in yanında durduk. Kapalı Meclis’i açtırdık, darbecilere meydan okuduk. Geçen 31 Mart seçiminden sonra Ekrem İmamoğlu’nun 13 bin oyla kazandığı seçimin iptal edilmesi yargı yoluyla darbe girişimiydi yerel yönetimlerde. Milletin ferasetiyle fark 806 bine çıktı. Şimdi Sayın Erdoğan’ın talimatıyla Cumhuriyet Halk Partili belediyelere mali darbe girişiminde bulunuluyor.

MİLLETE MEYDAN OKUYORLAR

Maksat şu; darbe nedir, milletin seçtiğinin millete hizmet etmesine engel olup onu bertaraf etmeye çalışmaktır. Bunu tankla topla yaparsan silahlı darbe olur, askeri darbe olur. YSK kararıyla yaparsan adli yargı darbesi olur. Şimdi maliye eliyle yapıyorsun. Seçilenin milletine hizmet etmesine engel olmaya çalışıyorsun. Ne gerekiyorsa onu yaparız. Türkiye’nin en büyük dayanışmasını örgütleriz ama yine de vatandaşımızı mağdur bırakmayız. Göreceksiniz, iyi yöneteceğiz, temiz yöneteceğiz, dürüst yöneteceğiz ve millet yerelde verdiği yetkiyi genelde de verecek.

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Bakın bugün tahsil edilmeyen SGK alacaklarının hepsini birden alıp tahsilata koymak, vergi alacaklarının hepsini birden tahsilata koymak, devlet eliyle milletin seçtiklerine meydan okumaktır. Elimizi kolumuzu bağlarsanız bu millet bunu affetmez.

BİZİ ÇOK HAFİFE ALIYORSUNUZ

Bugün haberler geliyor. CHP’li belediyelere borçlar yüzünden haciz işlemi yapacak. Talimatları vermiş. Parayı AK Partili harcamış, biz ödeyeceğiz bunu. Hem de şimdi ödeyeceğiz. Haciz yaparak aracımızı, gerecimizi bağlatacakmış. Efendim, çöpleri toplayamaz hale getirecekmiş. Genel Başkan olarak kendi ellerimle toplarım, yine namerde muhtaç etmem bu milleti. Bizi çok hafife alıyorsunuz.”

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ALKIŞLAYANLAR O İNSANLIK SUÇUNA ORTAK

-Cuma namazını Bursa Ulu Cami’de kılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cami avlusunda vatandaşlara aşure ikram ettikten sonra, kendisini takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmayı ve ayakta alkışlanmasını eleştiren Özel, şöyle dedi: “Amerika Parlamentosu’nda, Temsilciler Meclisi’nde büyük bir utanç yaşandı. Bir savaş suçlusu, bir katliam suçlusu olan Netanyahu dakikalarca birileri tarafından alkışlandı. O vicdansızlara sormak gerekir, neyi alkışlıyorsunuz. Yüzde 70’i kadın ve çocuk olan 40 binden fazla kişi katledildi. Ambulansları vuruyorlar, hastaneleri vuruyorlar, revirleri vuruyorlar. ‘Burada toplanın, insani yardım alacaksınız’ diyorlar, o toplanılan yeri vuruyorlar. Bunları yapan Netanyahu, Amerika’da alkışlanıyor. Tabii protesto eden ve kahramanca duruş sergileyenleri buradan tebrik ediyorum ama o alkışlayanlar Netanyahu kadar büyük bir insanlık suçu işliyorlar. Bir katliamcıya cesaret vermek katliama ortak olmaktır. Bunu kimse unutmasın.”