Özel’den Böcek Ailesi’ne yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi: “Gökhan Böcek’in sinir krizi geçirdiği, ‘Tamam getirin ne istiyorsanız imzalayacağım’ dediği ortaya çıktı. ‘Ben gittim, bu paraları CHP’nin altıncı katında birinin söylediği birine verdim’ diyor. Savcı şunu soruyor. ‘Parayı nereden çektin?’ Önce 50 milyondu, 20 milyondu, 1 milyona inmişler. Sırt çantasına sığacak tutar 1 milyon Euro arkadaşlar. ‘Parayı nereden çekti?’ ‘Para çekmedim. Eşten, dosttan topladım.’ ‘Sonra ne yaptın?’ ‘Uçakla gittim.’ ‘Seni uçağa kim bindirdi? Normal savcı soruları bunlar. Doğrulatacak ya, ya yalan atıyorsa. ‘Hatırlamıyorum.’ ‘Ankara’da uçaktan kim aldı?’ ‘Hatırlamıyorum.’ ‘Genel Merkez’e ne zaman gittin? ‘Bilmiyorum.’ 15 günlük bir süre veriyor. O sürede gelmiştir, gitmiştir diye hesap ediyor Ankara’ya. Baz vermiştir diye hesap ediyor. ‘Nasıl gittin altıncı kata?’ ‘Kapıya girdim, adını söyledim. ‘Altıncı katta dediler’.’ ‘Çıktım.’ ‘Kime verdin?’ ‘Ben o ismi unuttum. 170 boylarında, erkekti.’ Bu kadar. ‘Peki senden parayı isteyenle konuştun mu?’ ‘Ben konuşmadım, o konuştu.’ ‘Bu kadar parayı verdiğin kişinin adını bilmiyor musun, teyit almadın mı?’ ‘Almadım. Uzaklaştım.’

MALVARLIĞINA ÇÖKTÜLER

Sonra Muhittin Böcek’in ifadesi alınıyor. ‘Adaylığımla ilgisi yok, partiye her zaman olan bağışlardı. Oğluma geniş zamanlı, ‘Parti bir şey isterse ver’ demiştim. Genel Başkan, ‘Partimize sahip çıkın, maddi manevi arkasında olun kampanyanın’ demişti. Geniş zamanlı talimatım vardı, almış, götürmüş benim haberim yok.’ Zuhal Böcek’ten ifade alıyorlar, ‘Kocamı uçaktan ben aldım.’ Eşi onu alır, Genel Merkez’e götürür de bunu hatırlamaz mı? ‘Efendim aday olmadan önce, aday gösterilmemiş tam gösterilecekken para istenmiş.’ O gün DEM’e bir salon vermedi diye infial oldu. Adaylık açıklamasından çekildi. Çünkü Kürt seçmen kırıldıysa seçilemez diye. Yeni anket yapıldı. 3.5 puan önde çıkmış, ertesi gün aday gösterilmiş. Elimizde. Ama o kadar salağız ki Muhittin Böcek’ten aldığımız parayı onun için anket yaptırmaya harcamış olabilir miyiz? Muhittin Bey otobüs muavinliğiyle başlamış, kamyon muavinliği, otobüs şoförlüğü... Kendi çalışmasıyla dünya kadar servet yapmış. Malına çöktüler, torununa iftira attılar. Diyorlar ki Muhittin Bey’e, ‘Oğlunun ifadesini doğrula, mallarını geri al...’ Böyle bir çirkinlikle karşı karşıyayız.”

KIBRIS’TAN ÇAKMA SAAT

“(Özkan Yalım) Yurtdışında 300 TIR, burada 300 TIR, firmasına çöktüler. ‘İtirafçı olursan vereceğiz’ dediler. Atılan laflara baksanız utanır insan. 14 yıl önce dayısını gece ameliyat ettirince annesi ‘Özgür’e hediye yapalım’ deyince Kıbrıs’tan çakma saat almış. ‘Takmam ben bunu’ demişim, ifadesinde var. Yok, Uşak’ta birisi yapıyor fason. ‘Al sana bunu getirdim’ demiş. ‘Ben Özgür Özel’e dokuz yıl önce kadın çantası verdim eşi için. Bak bunu Türkiye’de benim arkadaş yapıyor, eşine’ demiş. Ondan iftira çıkarmaya çalışıyorlar. Dönüyor, dönüyor, en son partiye araç alırken ‘Ben çok kamyon alıyorum, indirim yaptırırım.’ Normal bir filo indirimi. Parti arabanın parasını ödemiş. Önce ‘Araba aldı’ dediler. ‘Aksesuarları karşılandı’ dediler. O iç dizaynında ‘En iyi yeri ben biliyorum, ben yaptıracağım’ demiş. Bizi de ‘Ben hediye ettim partimin içine. Genel Başkan’ın aracını yapıyorum’ diye kandırmış. Kaç paraysa parti koca arabayı alacak da içinin bilmem neyini yaptıracak? Onu da parti ödeyecek. Ölmüş insanların namuslarına laf edecek kadar şuurunu kaybetmişler.”

TEHDİTSE DANİSKASINI EDİYORUM

CHP Lideri Özel, dün AK Parti’ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a ilişkin de şunları ifade etti: “Şimdi diyor ki ‘Orada siyasi imkânım kalmadı.’ Son konuşmasında AK Parti grubuna diyor ki; ‘MS hastası anneme küfrettiniz, alkışladı bu AK Parti grubu’ diyor. Yarın Afyon’a gidince, onu Mustafa Kemal’in kurduğu partinin grubuna değil, o annesine küfredeni alkışlayanların grubuna gidiyor. Ve diyor ki ‘Özgür Özel beni tehdit etti.’ Altı ay önceki gidişinde demiştim. ‘Şüphen kocandansa ayrılırsın, bu parti ailen olur, sana sahip çıkar. Senin hırsız olduğuna inanmıyorum.’ O laf o. Bu sefer de dedim ki ‘Ey Burcu Hanım, iki yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. CHP iktidar olunca sakın gelip kapımızda yalvarma.’ Bu tehditse daniskasını ediyorum.”