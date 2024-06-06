Özel’den başkanlara: Vatandaş ‘Hazır mı bunlar’ diye bakıyor

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Özel şöyle konuştu:

KAYNAĞI KENDİLERİNE KULLANDILAR

“TBB aslında yerel yönetimlerin öneminin arttığı çağımızda hem dünyadaki türdeş yapılarla hem de Türkiye’de kuruluş sırasındaki gayeye, amaçlara, hedeflere bakıldığında son derece önemli ve kritik bir yapı. Ancak AKP ilk başlarda öyle değilken son dönem Cumhur İttifakı pratiği ile birlikte delegasyon çoğunluğunu ele geçirip, yönetimin tamamını kendilerine alıp, ardından da kullanılacak bütçenin gerçekleşen rakamlarla söylüyorum, yüzde 98.5’ini kendilerine ait ya da kendilerinin hedef aldığı birtakım hamleleri yapmayı niyet ettiği belediyelere kullandırdı. Kendi stratejileri doğrultusunda kaynak kullanan, antidemokratik, denetimi zayıf, iletişimi düşük bir yapıya dönüştürüldü.

RÖVANŞ ZAMANI DEĞİL

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Seçim gecesi de söylediğim gibi bir zafer ile karşı karşıya değiliz. Bir görevle, vazife ile karşı karşıyayız. Tadını çıkaracak bir zafer, alınacak intikam, ortaya konulacak rövanşist duyguların zamanı değil. Doğrusu, olgunlukla başarıyı taşıyabilmek ve geleceğe dönük olarak mesajları vermek. Bu seçimden sonra bize hoşgörü, alçakgönüllülük, çalışma düştüğünü söyledik.

İKTİDARIN ANAHTARI

En yalın ifadelerle de belediye başkanlarımızın cebine halkımızın bugün itibarıyla 411 tane anahtar koyduğunu söyledik. Bu anahtar ne belediyenin kapısının anahtarı, ne kasasının anahtarı, ne şehrin altın anahtarı. Eğer doğru yönetirsek, şeffaf ve adil olursak cebinizdeki anahtarlar, CHP’nin yapılacak ilk genel seçimlerindeki iktidarının anahtarıdır. Bunu böyle bilmek, böyle değerlendirmek ve böyle davranmak durumundayız.

Ayrı ayrı elde ettiğimiz bireysel ya da ilçemize, ilimize ait zaferlerin sinerjisi ile Türkiye’nin en önemli kurumlarından birinin yönetimini oluşturmaya, bundan sonra orayı başarı ile yönetmeye talibiz. Unutmayın ki bugün yapacağınız seçim, üsteleneceğiniz görevler de illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizdeki görevlerde vatandaşın ‘Hazır mı bunlar’ diye baktığı görevler. Lütfen onlara Atatürk’ün kurduğu partinin, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçiminde Türkiye’yi yönetmeye hazır olduğunu gösterin. Hepinize güveniyorum.”

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İMAMOĞLU SEÇİLDİ

Daha sonra yapılan seçimde TBB Başkanlığı’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildi. İmamoğlu, birlik yönetimini oluşturan 14 kişilik encümen listesinde DEM Parti’den 2, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi’nden de birer üyeye yer verdi. İmamoğlu’nun listesinde 5 kadın belediye başkanı da yer aldı.

KAYYUM GERGİNLİĞİ

- Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlık seçimi dün Ankara’da yapıldı. CHP’nin adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın salonda en önde yan yana oturması dikkat çekti. Seçimdeki divan başkanlığını ise en yaşlı üye sıfatıyla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yönetti. Türk’ün açılışta Hakkâri Belediyesi’ne kayyum atanmasına, “Maalesef halkın iradesine ipotek koyulduğunu görüyoruz, Hakkâri Belediye Başkanımızın görevden alınmasını şiddetle kınıyorum” sözleriyle tepki göstermesi bir anda tansiyonu yükseltti. Bazı belediye başkanları Türk’e “Biz kınamıyoruz” şeklinde karşı çıkarken gerginlik yaşandı. Tartışmalar araya giren diğer belediye başkanlarının ortamı sakinleştirmesiyle son buldu.

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EMİNE ŞENYAŞAR ZİYARETİ

CHP Lideri Özgür Özel, eşi ve iki oğlu eski AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınları tarafından öldürülen Emine Şenyaşar’ı adalet nöbeti tuttuğu Adalet Bakanlığı önünde ziyaret etti. Ziyarette Emine Şenyaşar’ın oğlu DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar da annesi ile birlikte Özel’i karşıladı. Özel, “Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı gelecek. O geldiğinde bu konuyu da kendisine doğrudan annenin ağzından ileteceğim” dedi.

ZAFER’E ‘CİNS KEDİ’ ELEŞTİRİSİ

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partinin emektar kedisi ‘Şero’ya kardeş olarak sahiplendiği yavru kedi ‘Zafer’, “cins kedi” eleştirilerine yol açarken Şerocuları da ayaklandırdı.

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Özel önceki akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Narlıdere Belediye Başkanımız Erman Uzun’un bir kardeşini sahiplendiği, yerel seçimleri kazandığımız 31 Mart günü doğan 4 kedi yavrusundan birini de biz sahiplendik. Doğduğu gecenin anısına adını Zafer koyduk. Zafer yeni zaferlere doğru Genel Merkezimizde Şero ile omuz omuza hep yanımızda olacak” diyerek, “Zafer”i partililerle tanıştırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Özel’in bu mesajına, “Cins kedi?”, “Cins kedi güzelmiş”, “Keşke cins yerine sokak kedisi sahiplenseydiniz daha anlamlı olurdu” paylaşımları yaptı.

Özel ise “cins kedi” eleştirilerine yine sosyal medya hesabından, “Cins olsa ne olur olmasa ne olur? 3 kardeşi ile sokağa atılmış sonuçta, sahiplenmek hata mı?” diye yanıt verdi.

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ŞEROCULAR AYAKLANDI

CHP’nin emektar kedisi Şero taraftarları ise Özel’in mesajının altında, “Umudumuz Şero”, “Şero’nun tahtı sallanmaz”, “Şero bizim ülkenin sıradan, kentin içinden çıkmış kedi”, “Bu ithal İngiliz kedisi olmamış, oraya tekir yakışır”, “Zafer’i kardeşlerinden ayırmasaydın, birlikte gelselerdi, Genel Merkez’de hepsine bakardık” gibi paylaşımlar yaptı.