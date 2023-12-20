Özel’den Bakan Güler’e Tuzla tepkisi

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Sosyal medya hesabından video paylaşımı yapan CHP Lideri Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, Tuzla Piyade Okulu’ndaki törenlerde yaşanan Atatürk fotoğrafı kriziyle ilgili, “Bir öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve ‘Toplu iğnem yok onun için takamadım’ gibi bir gerekçe ortaya sürüyor” açıklamasına şu tepkiyi verdi: “Diyor ki ‘Yakalarına takmaları gereken fotoğrafı...’ Ne fotoğrafı? Niye söylemiyorsun, ‘Atatürk fotoğrafı’ diye de sadece ‘fotoğrafı’ diyorsun. ‘Toplu iğne olmadığı için takmayan’ savunmasını yapmak, avukatlığını yapmak size mi düştü?

TOPLU İĞNE BAHANE

Onlara itiraz eden 4 teğmen, Atatürk’ün ocağında, Atatürk’ün resmini yakasına takmayan tarikatçılara itiraz ediyor. Öyle toplu iğnenin yokluğundan olsa onu herkes bilir ve o ihtiyaç hemen giderilir. Onların ne niyette oldukları, niye takmadıkları ve esas olarak neyi amaçladıklarını elbette biliyorlar.

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YAKINDAN İZLİYORUM

15 Temmuz’dan hiç mi ders almadınız? Şimdi Atatürk fotoğrafından rahatsızlık duyanlara yine yüz vermeye, şımartmaya, pohpohlamaya başladınız. Bu meseleyi çok yakından takip ediyorum. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, üstlendiği görevden, kendisine bağlı olduğu kuvvetlerden dolayı saygı duyduğumuz birisinin bunu yapmasına tahammülümüz yoktur. Ya aklını başına alacak ya da biz onun aklını başına getireceğiz.”