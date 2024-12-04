Özel’den Bahçeli’ye para kuleli yanıt

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CHP Lideri Özgür Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şöyle konuştu: “Geldik konuşmanın en önemli kısmına. Sayın Bahçeli’nin bana söyledikleri... Bana ve partimize hakaretler hakaretler... Kendi düştüğü duruma bakmaz, neler söylüyor neler. Devlet Bey istiyor ki bunları konuşayım. Devlet Bey’e inat (konuşma metnini yırtıp, asgari ücret ve emekli aylığı zammı taleplerine ilişkin pankartları eline alarak)..

DEVLET BEY ARABALARA MERAKLI

Devlet Bey arabalara meraklı. Şimdi bir tane Devlet Bey hesabı yapalım, bu da Devlet Bey’e hediyem olsun, beni bugün çok güzel anmış, kulaklarım çınlamış, onun da kulakları çınlasın. Devlet Bey yerli milliliğe önem veriyor, 2009 yılı, Bursa’da yerli bir firmanın bu arabası 26 bin liraydı. (Elindeki bir deste parayı göstererek) Elimde tutuyorum, tam 1.3 deste. Şimdi Devlet Bey’e hediyem olsun. (Yanında getirdiği valizi açarak para destelerini kürsüye dizerek) Bir de para kulesi soruyorlardı ya, bak sana para kulesi. Bavulu Devlet Bey isterse yollayabilirsiniz arkadaşlar.

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İSTANBUL’DAKİ İL BİNASI

Erdoğan para kulelerinin hesabını ver dedi. İstanbul’a bir il binası alacağız, parasını ödeyeceğiz, cümle alem biliyor ki, şu kadarını bankaya bu kadarını elden vermezsen binayı satmam diyor, biz partiyiz ne vergiyle işimiz olur ne başka şeyle. Elden verilen, adamın bürosunda sayılan paraların görüntülerini seçime malzeme ettiler, konu mahkemede, hesap ortada, bütün millet biliyor ki ev sahibi şu kadarını elden istiyorum deyince, elden ödüyor vatandaş. Tayyip Bey sen şu para kulesinin hesabını ver.

90 DESTEYİ BAVULLA GÖTÜRMEN LAZIM

Bir yerli araç (200 TL’yi işaret ederek) bu para çıktığı gün 1.3 deste, 26 bin liraydı, 130 tane 200 TL’ye alabiliyordunuz, bugün 1 milyon 800 bin lira, 90 deste parayı bavulla götürmen lazım. Buradan bir kez daha sesleniyorum ki ülkeyi bu hale getirenler bizi kendi gündemlerine mahkûm edemezler. Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz, bu milletin hakkını yedirmeyiz. Haydi arkadaşlar, bu hafta sonu girmediğiniz ev, çalmadığınız kapı, gidilmeyen kahve, otobüs durağı, işçi servisi kalmayacak, bu talebi yükseltiyoruz, bizim derdimiz milletin derdidir.

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ENGELLİ BAKANLIĞI SÖZÜ

Güçlü bir engelliler bakanlığı iktidarımızın ilk gününde hayata geçecek. Engellilerin eğitimden istihdama kadar önüne konan tüm engelleri kaldırmak için onlarla birlikte çalışacağız. Engelli maaşını net asgari ücret yapacağız. Evde bakım maaşını net asgari ücrete çıkaracağız. Engelli günlerinde yılda bir kez maaş vereceğiz. 2500 öğretmen atama bekliyor, takipçisiyiz. Bir an önce yapılmalı.

AVUKATLAR YANLIŞ ANLADI

(İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı) Akın Gürlek’e git avukatlık yap dedim, bazı barolar, avukatlar yanlış anladı, ben de üzüntü duydum. İstanbul Barosu’nun açıklamasını okurken büyük bir eksilik yaptığımı fark ettim. İstanbul Barosu açıklamasında diyor ki Akın Gürlek istifa ederse bu kadar yük sırtındayken baroya da üye olamaz. Bunu hatırlattıkları için teşekkür ediyorum.”

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SURİYE’YLE YENİ SAYFA AÇILMALI

Suriye’deki gelişmelerle ilgili de Özel şöyle konuştu: “Biz toprak bütünlüğü korunan, Türkiye’ye zarar gelmeyeceği sürece iç işlerinde kendi kararlarını veren Suriye’den tarafız. Bu istikrarsız hal Suriye’ye zarardır, ondan sonra en çok Türkiye’ye zarardır. HTŞ gibi terör örgütlerinin Suriye rejimini geriletme çabalarına büyük bir temkin ve aklı selimle yaklaşılmalıdır. Türkiye bir elinde HTŞ’yi, diğer elinde YPG’yi tutanların açtığı yolda yürüyemez. Dışarıda yazılmış bir senaryonun figüranı olamaz. Suriye’yi bölmeye yönelik planlardan uzak durun. Esad’a çağrımızdır, herkes gittiğinde biz burada kalacağız. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak sizin menfaatinizedir. Geçmişte karşılıklı söylenen sözler ne olursa olsun Suriye ve Türkiye halklarının kardeşliği için yeni bir sayfa açılmalıdır.”