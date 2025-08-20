Özel’den Bahçeli’ye... O sözleri bana değil ittifak ortağına

Haberin Devamı

6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir’in Sındırgı ilçesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin kendisiyle ilgili eleştirilerine şöyle yanıt verdi: “Diyor ki ‘Selahattin bizim ülküdaşımızdır. Ona nasıl kiralık katil derler’ filan. Sayın Bahçeli ile birlikte siyaset yapmak birtakım yeteneklerinizin gelişmesini gerektiriyor. O mesajları doğru okumak lazım. Yoksa dinleyen ‘Sayın Bahçeli Özgür Özel’i hiç anlamamış’ diyebilir. Çünkü ben dedim ki ‘Fatih Keleş hiçbirini tanımaz. Kişileri biz de tanımayız. Bunlar Sayın Bahçeli’nin ülküdaşlarıdır. Onlarla yakın ilişkileri var. Yapılan operasyon, Sayın Bahçeli’ye de had bildirme yönündedir’ dedim. Ben kimseye kiralık katil demedim. Kiralık katil tutuldu, mutuldu diye Sabah gazetesi zırvalarını da zırva olarak söyledim.

ÖZGÜR’ÜM SANA SÖYLÜYORUM

Ama burada Sayın Bahçeli yanlış anlamış değil. O anlıyor da şöyle yapıyor; ‘Özgür’üm sana söylüyorum, ittifak ortağım sen anla’ diyor. Sayın Bahçeli’nin orada yaptığı bütün eleştiriler, ‘Benim ülküdaşım, yakın arkadaşım, suçsuz olduğunu bildiğim, yakında suçsuzluğunun ispatlanacak olduğu’ dediği kişiyi, içeri atanlara ve İBB soruşturmasına Fatih Keleş üzerinden karıştırmaya çalışanlara yönelik. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ben de Sayın Bahçeli’ye kumpas kurulduğunu söylüyorum. Ama ne diyecek Bahçeli? ‘Sayın Erdoğan senin atadıkların, senin beyaz Torosçuların tuttular bana böyle böyle yapıyorlar. Onlar şöyle insanlar, sen bunu nasıl yaptırırsın’ diyemeyeceğine göre, ‘Özgür Özel’in dün söylediği kiralık katil… Benim arkadaşım…’ Ben kimseye kiralık katil demedim. Tanımam, görmem, konuyla ilgili bilgim yok. Sabah gazetesi Sayın Bahçeli’nin ülküdaşına kiralık katil dedi. ‘Kiralık katil tutuldu, bunu da cezaevindeki Fatih Keleş tuttu, haber yolladı’ dedi. Fatih Keleş de bunu yalanladı. Biz de yalanlıyoruz. Bu iftirayı kim atıyorsa Sayın Bahçeli onlarla hesaplaşacak. Konuda bizim üzerimize alacağımız hiçbir şey yok.”

SİYASİ YANKESİCİLİK

Özgür Özel, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in tutuklanmasına şu sözlerle tepki gösterdi: “İftiracının bir tanesi Beşiktaş’a kara çalarken, ucu buraya da gelmiş. Onun adını da geçirmişler. Niye geçiriyorlar? ‘Efendim acaba biz Beyoğlu Belediyesi’nde bir kaptıkaçtı yapabilir miyiz? Bir siyasi yankesicilik yapabilir miyiz? Belediyede belediye meclisinin sayıları birbirine denk. Hastası var, dışarıda olanı var. Orada bir kumpas çevirebilir miyiz?’ Tenezzül meselesi. Yapılan işler siyasidir. Erdoğan’ın sonunu bu yargıya yaptığı siyasi atamalar ve o siyasi atamaların yarattığı tahribat getiriyor. ”

SINDIRGI AFET BÖLGESİ OLMALI

Sındırgı’da deprem dolayısıyla 900’ün üzerinde binanın kullanılamaz olduğunu ve yıkılmasının gündeme geldiğini belirten Özel, bölgenin aynı zamanda yüzde 30 ile 40 arasında azalma ve göç tehlikesi yaşadığını kaydetti. Kentin hızla afet bölgesi ilan edilmesinin gerektiğini vurgulayan Özel, “Bu da Sayın Erdoğan’ın atacağı bir imzaya bakıyor. Yapılmadığı takdirde kent büyük bir ekonomik çöküşle karşı karşıya kalacak. Afet bölgesi olduğunda kredilerin ertelenmesi, faizlerin silinmesi, bazı borçların ertelenmesi, kente yatırımları çekecek önemli cazibelerin ortaya konması söz konusu olacak” dedi.