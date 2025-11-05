Özel’den Bahçeli’ye: Konjonktür icabı insaf

Haberin Devamı

DÜN partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri Özgür Özel, özetle şunları söyledi: “Sındırgı’nın afet bölgesi ilan edilmesi isteniyor. Zararların karşılanması için, yapı denetimlerinin acilen yapılması için ve Sındırgı’ya gerçekten devletin şefkatli elinin ulaşması için. Biz de tüm Sındırgılıların bu talebine sahip çıkıyor, sonuna kadar destek veriyoruz.

KARTALKAYA DAVASI

Olayın sıcaklığında bir kısım sanık açısından aileleri tatmin edecek mahkeme kararı veriliyor. Turizm Bakan Yardımcısı, alttaki üst düzey sorumlular, esas o meselenin sorumlularının hiçbirisini yargılatmıyorlar, yargılamıyorlar, zamana bırakıyorlar. Ama andolsun ki ne bu Turizm Bakanı’nın, ne o yetkililerin, ne Soma’yı yakanların, ne Ermenek’teki sorumluların CHP iktidarında yakasını bırakmayacağız, yeniden yargılanacaklar.

BİR ÖZÜR YOK MU

Bugün Selahattin Demirtaş’la ilgili bir tahliye başvurusu yapıldı. Buna Sayın Devlet Bahçeli’nin ‘Hayırlı olacaktır tahliyesi’ demesi çok hayırlı bir demeç. Dün Demirtaş‘ı, Figen Yüksekdağ’ı içeri atmakla, Osman Kavala’yı AİHM kararına rağmen içeride tutmakla övünenlere soruyorum. Bugün ‘Hayırlısı bu’ diyorsanız, dönüp de bir özür borcunuz yok mu acaba? Bizim de var. Partinin bugünkü Genel Başkanı olarak tarih önünde o günkü kusur için tüm Türkiye’den, Türk milletinden özür diliyorum. Bu rejim düşmanlık, kavga, korku üzerine kurulu bir rejim olduğu için o gün rejime düşman, şeytan lazımdı. O gün rejimin şeytanı Selahattin Demirtaş’tı. Bugün rejime şeytan lazım, Ekrem İmamoğlu var. Bugün el uzattıkları, övdükleri, dün onların düşmanıydı, partinin adı HDP’ydi, DEM’di. Bugün kendilerince ‘yeni şeytan’ CHP’nin düşmanlığıyla ayakta kalmaya çalışıyorlar. Dokuz sene sonra konjonktür icabı insafa geleceksin. Ama bu sefer içeri koyduğun bir başkasının ömrünü çürüteceksin, haysiyetiyle oynayacaksın, özgürlüğünü kısıtlayacaksın. Bu millet uyumaz. Bu millet uyandı, ayağa kalktı, oturmayacak. Ya hukuk zeminine döneceksiniz ya mücadelenin en kralını göreceksiniz.”

‘CASUSLUK’ TEPKİSİ

Panik oldular, bir casusluk icat edip yedek bir davadan tutuklama yaptılar. İBB dosyasına güvenemedikleri için, orada ortaya bir tek kanıt koyamadıkları için. Hüseyin Gün denen kişi İngiltere, İsrail ve ABD’ye casusluk yaptığını itiraf eden ve son evrede itirafçı olup, ‘İmamoğlu ile birlikte çalıştım’ diye iftira atan birisi. ‘Annem sizinle fotoğraf çektirmek istiyor’ diye gelip yaşlı manevi annesini, sonradan şüpheli bir ölümle rahmetli olmuş hanımefendi, Ekrem Başkan’la fotoğraf çektirmek dışında bir teması yok. Bu iftiracı Ekrem Başkan hapisteyken Sanayi Bakanlığı’ndan siber istihbarat ihalesi almış.

Kürsüye dövizlerle çıkan CHP Genel Başkanı Özel, AK Parti’nin iktidardaki 23. yıldönümünde, Türkiye’nin yoksulluk, işsizlik ve gelir adaletsizliğinde Avrupa’da birinci, enflasyonda dünyada beşinci sırada olduğunu söyleyerek eleştirdi.

MÜZE AÇILIŞI YAPTI

Özgür Özel, grup toplantısı öncesi Ankara Çankaya’da ‘Türk Eczacılar Birliği Eczacılık Tarihi ve Güzel Sanatları Müzesi’nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Özel, “Benim açımdan bir müzeye dönüşmesi çok anlamlı. Zaten kurumları kurum yapan, tarihlerine sahip çıkması ve mesleklerin geleneklerine sahip çıkmaları. Müzecilik meselesi, Türkiye’de çok eksik kalan ve Türk Eczacılar Birliği gibi bir kuruma yakışan bir işti” dedi. Özel, konuşmasının ardından kurdele kesip açılışını yaptığı müzeyi gezdi.