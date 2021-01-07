Özel'den Bahçeli'ye: Karıncanın kardeşini size ezdirmeyiz

TBMM’de basın toplantısı yapan Özel, özetle şunları söyledi:

BAŞ EZME DOĞRU DEĞİL

“Partili cumhurbaşkanı, partili rektör atamış. Üniversitenin kapısına kelepçe vurmuşlar diyor ki ‘Kapı kırılmıştı polis doğru yaptı’. Kelepçeyi savunuyor. Orada milletin çocukları ile milletin polisini karşı karşıya getirmek yanlış. Oradakilerin çoğunluğunun Boğaziçili olduğunu herkes biliyor.

Devlet Bahçeli, ‘Boğaziçi Üniversitesi’nde bir Gezi Parkı ayaklanması çıkarmayı denemek, başı ezilmesi gereken komplodur’ diyor. Baş ezmek olmaz. Hukuk devletlerinde devletin polisi, üniversitede evlatlarımızın başını ezmez Sayın Bahçeli. Karıncanın kardeşi var, onu size ezdirmeyiz Sayın Bahçeli.

BAŞBUĞ’DAN DARBECİ ÇIKMAZ

Gece 00.03’te, ordudan açıklama, içeriğinin tersine çağrışım yapar. Ayrıca, ben İlker Başbuğ’u cezaevinde ziyaret etmiş biriyim. Benim tanıdığım İlker Başbuğ’dan darbeci marbeci çıkmaz.”