Özel’den Bahçeli’ye ittifak daveti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu’nda İBB tarafından Doubletree Hilton Otel’de düzenlenen Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı’nda şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi. Çalıştaya Özel’le birlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şehit yakınları ve gazi dernekleri temsilcileri ile partililer katıldı. Şehit yakınları ve gazilerin çözüm bekleyen sorunları olduğunu belirten Özel, “18 Mart Şehitler Günü’nde şehit yakınlarına, 19 Eylül Gaziler Günü’nde de gazilerimize birer maaş verilmesinin kanun teklifini hazırlıyoruz” dedi. Çalıştay sonrası, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yazılı açıklamasının sorulması üzerine özetle şunları söyledi:

CUMHUR İTTİFAKI’NIN SORUNU

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“Belli ki sorunlar var. Cumhur İttifakı’nın sorunları, Cumhur İttifakı’nın sorunudur. Bizim sorunumuz değil. Belli ki Cumhur İttifakı’nda sorunlar var. Sorunları çözmek için bir metinde işte hem bir kopuş, hem bir sadakat, hem bir bağlılık, hem bir sitem, hem bir umut, hem bir tehdit barındırılmış. Bunların hiçbirisi ile meşgul değiliz.

ŞÖYLE BİR ZORLUK OLUR

Ben Sayın Bahçeli’ye de bir davette bulunayım. Eğer kendisi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza katılabilir. Bizim ittifakımızın adı Türkiye ittifakı. O yüzden siyasi partileri birleştirmeye gerek ya da Cumhuriyet Halk Partisi’yle bir başka siyasi partiye ittifak teklif etmesine gerek yok. Gelsin Türkiye ittifakına katılsın. Burada şöyle bir zorlukları olur, örneğin bir genel başkan yardımcımızın eşini Sayıştay üyesi yapmak için, Sayıştay’a seçtirmek için ricacı olmayız. En düşük emekli maaşının asgari ücret olması için gider konuşuruz. Bununla ilgili mücadele veririz.

KOLAYCILIĞA KAÇMASIN

Yargıtay seçimini önce kilitleyip sonra da bize yakın bir yüksek yargıcı, Yargıtay Başsavcısı yapmak için pazarlık etmeyiz. Asgari ücretlilerin enflasyona ezdirilmemesi için mücadele ederiz. Öyle bize kimse ittifak falan önermesin. Bugünün sorumluları, bu sorumluluğu taşıyacak. Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın, memleketi bu hale kadar getirip suç ortağını bize doğru itmesin. Sorunları ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz.”

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ERKEN SEÇİM UZMANLIK ALANI

-CHP Lideri Özel, “Devlet Bahçeli’nin bu çıkışı ile ilgili erken seçimin gündeme geleceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna da “O Sayın Bahçeli’nin uzmanlık alanıdır. Kendisine sorun. Eğer bir erken seçim çağrısı yaparsa değerlendiririz” diye yanıt verdi.