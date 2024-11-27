Özel’den Bahçeli’ye İmralı yanıtı: Terör bitecek yüzler gülecekse hazırız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Sayın Bahçeli geçen ayki açıklamasının arkasında durduğunu bugün de söyledi. Şehit gelmeyecek, annelerin gözyaşı dinecekse, Meclis odaklı, samimi, şeffaf, toplumsal mutabakata dayalı, bütün partilerin içinde yer alacağı bir iş olacaksa biz de oluruz. Gölge Savunma Bakanımız 34 şehit ailesi ve gazi derneğine gitti. Geçen hafta da ikisi dernek biri vakıf, polislerin, terörle mücadele edenlerin ve gazilerin derneğine ve vakfına gittik. Başkan dedi ki, biz huzur gelsin isteriz ama süreç siyasi bekaya malzeme edilirse haklarımızı helal etmeyiz. Ben de söyledim, biz, şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakamayacağımız, onların evet demediği hiçbir şeye evet demeyeceğiz. Onlarla birlikte terörün bitmesi, annelerin ağlamaması, herkesin yüzünün gülmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bizim kırmızı çizgimiz budur.

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SAYIN BAHÇELİ BUNU YAPMA

(Bahçeli’nin bazı medya kuruluşlarına yönelik sözleri) Sayın Bahçeli bunu yapma. Bir ülkede eğer o ülkedeki rejimin adı demokrasi ise yönetim şekli Cumhuriyet ise medyayı tehdit edemezsin, önlerinde biz varız, arkalarında biz varız. Bugünden itibaren bir gazetecinin saçının kılına zarar gelirse sorumlusu Bahçeli’dir.

28 GÜNDÜR YANIT YOK

Kayyum ne DEM’in işi, ne CHP’nin. Bugün bize yarın başkasına. Artık bir rezaleti ifşa etmenin de zamanı geldi. Ahmet Özer tutuklandığı gün Adalet Bakanlığı’na yazı yazdık. 28 gündür yanıt yok. Ağızlarındaki bakla ne; ‘Akın Gürlek’e çok yükleniyorsunuz’. Öcalan’a milletvekili yollayıp Gürlek kızıyor diye ana muhalefeti belediye başkanına göndermeyenleri milletimize şikâyet ediyorum.”

Öte yandan Özel, gözaltına alınan DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan’ın eşi Hatice Çalışkan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile telefonda görüştü.

ASGARİ ÜCRET TALEBİMİZ

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘pazara gidelim’ çağrısını hatırlatarak şöyle dedi: “‘Baktım, Erdoğan ne zaman pazara gitmiş? Başbakanlığından beri uğradığı yok. Tarım Kredi Kooperatifi’nde alışveriş yaparken görülmüş. Asgari ücret talebimiz 30, altında yokuz. 2025 yılının ilk 6 ayı için 30 bin lira, ikinci altı ayda enflasyon zammı öneriyoruz.”

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KREŞ AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ

CHP Lideri Özgür Özel, CHP’li belediyeler ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yaşanan kreş kriziyle ilgili de “Bir kere koca yalan bir; bunlar kreş yani çocuk bakımevi, bunlar anaokulu, ilkokul değil. Kreş açmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar 653 tane açmışız. Açanların alnından öpüyorum, açılacak kreşleri bekliyorum. Kreşleri hızla artıracağız. Asla ve asla kimseyi umutsuz, kimseyi bir başına bırakmayacağız” dedi.