Özel’den Bahçeli’ye: Hak ettiğini duyarsın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeni yasama dönemindeki ilk grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Bir yandan susuyoruz, sabrediyoruz. Aylarca Meclis’e gelinmemiş. Bir kelime etmemişiz. Yaşa hürmet ediyoruz ama dönüp dönüp haksızlıklar yapılıyor. Bana söylenenlere sustum, yuttum. Bir sürü haksızlığı duymazdan geldim. Zaman zaman bazı önemli açıklamaları da kıymetlendirdim. ‘İddianameler yazılsın’ dendi diye, ‘Tutuksuz yargılama esastır’ diye. Şimdi bugün çıkmış, ‘Şikâyet eden CHP’li, şikâyet edilen CHP’li, itirafçı CHP’li, rüşveti alan CHP’li, veren CHP’li.’ Külliyen yalan. Soruyorum buradan hangi şahitler CHP’liymiş? Öyle ‘O CHP’li, bu CHP’li.’ Hırsıza ‘CHP’li’, yolsuza ‘CHP’li’. Kiminle konuştuğunuzu, nasıl konuştuğunuzu bileceksiniz.

‘TEK KONUŞMAYAN SENSİN MHP’Lİ’

Bakın bütün Türkiye konuşuyor, birileri susuyor. Ankara’nın ortasında vurulan MHP’li, vurup da yargılananlar, mahkemede söylüyorlar; MHP’li. Azmettirenler MHP’li. Serbest bırakıldıktan hemen sonra susturulan MHP’li. Susturanlar MHP’li. Azmettirenler MHP’li. Konuşmayan bir tek sensin MHP’li. Hak etmediğimi duyarsam hak ettiğini duyarsın. Hodri meydan. Haydi bakalım. Bir daha duyduğum anda ‘Hırsız CHP’li, bilmem ne CHP’li’; anlatacağım kimler, hangi suç örgütleri ile birer birer ilişkili. ‘Tuğla gibi iddianame hazır’ deniyor. Zekeriya Öz’ün iddianamesine de ‘Tuğla gibi iddianame’ demişlerdi. Zekeriya Öz tuğla gibi iftiranameyi yazdı, sıçan gibi kaçtı sonunda. Şimdinin ‘tuğla gibi iddianamesi’ Ekrem İmamoğlu‘na ‘örgüt lideri’ dese ne olur, hapiste yatan arkadaşlarımıza iftira atsa ne olur? Biz o tuğla gibi iddianameyi bekliyoruz.

TARİKATLAR İSTİYOR

Zorunlu eğitimi kısaltmak; çocuk işçiliğini yasallaştırmak ve çoğaltmaktır. Çocuk işçiliğinin yarattığı iş kazaları ve o güvencesiz ortamlarda sabilerin hayatlarını kaybetmesi çok daha artacaktır. Zorunlu eğitimi kısaltmak; kız çocuklarının eğitim dışına ertelemesi demektir. Peki, kim istiyor bunu? Tarikatlar ve bazı gözü dönmüş patronlar. Ve diyor ki utanmadan, ‘Zorunlu eğitimin kısalması için bir kamuoyu oluştu’. Bu dediğine ‘Memnunum’ diyen herkes ‘He’ dese yüzde 7’si Türkiye’nin. Ne kamuoyu oluşmuş?”

TRUMP MAKARA YAPIYOR

Trump döndü imzalar atılırken; anaokulu çocuğuna öğretmeni yapmaz, çocuğun kişilik gelişimine zarar verir. ‘Şunlara bak’ diyor. ‘Bunlar çok akıllı ya, keşke bu kadar akıllı olmasalardı.’ Makara yapıyor bizimkilerle. Batarya üretimi, akıllı telefon, lazer türbini gibi teknolojiler için çok önemli olan Eskişehir Beylikova‘daki bu madenleri Trump’a veriyor, karşısında meşruiyet alıyor. Bu nadir elementleri Apple’a istiyorlar. Buradan yalvarıyorum ana muhalefet lideri olarak, vicdanı olan, aklı olan herkese. Bu ülkenin geleceğini kendi geleceği ile Trump’a, trampa yapan Erdoğan’a mani olun.