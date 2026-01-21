Özel’den Bahçeli’ye ‘emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi ver destekleyelim

Haberin Devamı

Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi:

OY VERMEYECEKMİŞ

“SAYIN Devlet Bahçeli çıktı ve dedi ki ‘Emeklilere verilen bu ücret, sefalet ücretidir.’ Vallahi biz ‘Bak Devlet Bahçeli sefalet ücreti dedi, işte koalisyon çatırdıyor, ittifak çöküyor’ falan demedik. Dedik ki ‘Bu bir fırsat, ilk kez emekliler azınlıkta değil çoğunlukta.’ MHP’den yanıt bekliyorduk, Sayın Bahçeli’den geldi. Efendim en düşük emekli maaşı konusunda Cumhur İttifakı’nın içine nifak sokuyormuşum. CHP’nin iyileştirme önergesine oy vermeyecekmiş. Eyvallah. Sayın Bahçeli önergesini versin, onun önergesini geçirelim, buyursun. Değerli büyüğümüz, emeklilere bir büyüklük yapsın, iki elimizle birden destek verelim.

SURİYE’DE MUTABAKAT UYGULANMALI

Gerilim ortamının Suriye’ye de Türkiye’ye de bölge ülkelerine de kazandırmayacağı görülmeli, herkes aklıselimle hareket etmelidir. Akrabalarımız olan Suriye Kürtleri ve Alevileri için büyük bir hassasiyet duyuyoruz. Emperyalist heveslerden ve çıkarlardan hiçbir zaman fayda gelmediği ve gelmeyeceği görülmeli, gerçek kurtuluşun kardeş olan tüm kimliklerimizin ortak gelecek inşasıyla sağlanacağı idrak edilmelidir. Bu anlayışla; Suriye’de taraflar arasındaki mutabakatın kesin bir biçimde uygulanmasını temenni ediyoruz. Herkesi de savaşı körüklemeye değil, barışı ve kardeşliği savunmaya davet ediyoruz.

SÜRECİ SEKTEYE UĞRATMAMALI

Suriye’de yaşananlar Türkiye’deki barış sürecini sekteye uğratmamalı, kendi içimizde kardeşliğin güçlü hikâyesi yazılmalıdır. CHP olarak Türkiye’nin demokratikleşmesi, Kürt meselesinin herkesin içine sineceği bir şekilde çözülmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğimizden herkesin emin olmasını isteriz. Gün, Türkiye ve Suriye için Türkler, Kürtler, Araplar ve tüm dinlere mensup insanlar için emperyalist planların figüranı olmadan kendi öz irademizle barışa, kardeşliğe ve bölgesel kalkınmaya yürüme günüdür. Türkiye’de de Suriye’de de Türkler ve Kürtler kardeştir.

BİRLİKTE HATAY’A GİDELİM

(Deprem bölgesi) ‘Bölgeye selam vermediler’ diyen Erdoğan’a söylüyorum. Herkes ‘Yapmadıklarını yapmış gibi gösteriyorlar, sizin yaptığınızı inkâr ediyorlar’ diyor. 6 Şubat günü istiyorsa Hatay’ı birlikte dolaşalım. Ben sana Hatay’a ya da 10 ilde ne yaptığımızı anlatayım. Bak verdiğin ev. Boş senede imza attırıyor musun, attırmıyor musun? İkinci husus, buna esas cevap ver. Bunu herkes biliyor. Normalde Afet Kanunu gereği afet evlerinden faiz alınmaz. TOKİ konutları, rezerv alanlara yapılan konutlar, esnafın işyerlerinden ne kadar ücret isteneceğini ilan edin. Bu ödemelerin hiçbirine faiz ya da TÜFE artışı alamayacağını açıklayın.”

ÖZEL’DEN BAYRAĞA SALDIRIYA TEPKİ

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye sınırında SDG yandaşlarınca Türk bayrağına yapılan saldırıya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Özel ,“Mardin’in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır. Ay yıldızlı al bayrağımız vatanımızın her karışında onurla dalgalanmaya devam edecektir” dedi.

İKİ TOPÇU İKİ POPÇU

- CHP Lideri Özel, uyuşturucu operasyonlarına ilişkin de şöyle konuştu: “Ekrem İmamoğlu’na 10 aydır her türlü iftirayı attılar. Birini bile ispatlayamadılar. Şimdi güya uyuşturucu ile mücadele... Keşke samimiyetle yapılsa ve bataklık kurusa. Ama iki topçuyla şike, iki popçuyla uyuşturucu ile mücadele olmaz. Ama o uyuşturucuyla mücadelede bir zavallı kadın bulmuşlar. Aynı İBB’de olduğu gibi ‘Bir iftira at.’ Kadın diyor ki ‘Ekrem İmamoğlu’nun jeti vardı. Ben de o jete bindim.’ Uçağın sahibi, uçağı işleten çıktı mı AK Partili... Yurtdışına kaçan kişi dedikleri kişi çıktı mı AK Partili...”

KURUM’DAN ÖZEL’E: TEK TUĞLA KOYMADINIZ

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem konutlarıyla ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Asrın inşası ile devletin 11 şehirde 455 bin konutu inşa ederek depremzedelere teslim ettiğini belirten Bakan Murat Kurum şöyle dedi: “Sayın Özgür Özel kendi milletvekillerine, belediye başkanlarına sorsa gerçekleri öğrenecek ama ‘anlamamaya’, yapılanları ‘görememeye’ devam ediyor. 455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız. Bari gölge etmeyin. Milletimizin aklını karıştırmaktan artık vazgeçin. Milletimiz bizi Van’dan, İzmir’den, Elazığ’dan, Bozkurt’tan, Antalya’dan bilir. Her afetten sonra devlet olarak yaptıklarımızı, omuzladığımız yükü, gösterdiğimiz kolaylıkları bilir. Biz vatandaşımızı hiç yalnız bırakmadık. Kısa sürede ayağa kaldırdığımız 11 ilimizde de bu böyle olacak.”

