Özel’den Bahçeli’ye ‘emekli’ çağrısı

Özel, emeklileri ağırladığı partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi:

ÇEYREK ALTIN HESABI

“Onlar geldiğinde en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücretti. Bugün beğenmediğimiz, itiraz ettiğimiz asgari ücret 28 bin lira. 1.5 asgari ücret 42 bin lira. Bugün teklif ettikleri emekli maaşı 2 çeyrek altın almıyor. Yani emeklinin kaybı ayda 6 çeyrek altın. Şaka değil. Bugün bir emekli gitse kuyumcudan bir çeyrek altın alsa, eve varırken baksa cebinde yok. Aklı çıkar, yol boyunca gider arar; ‘Nerede düşürdüm ben bunu?’ diye. Ama bugün bir emekli değil her emekli 1 çeyrek altın değil, 6 çeyrek altın, bir sefer değil her ay kaybediyor. Madem 6 çeyrek altını her ay için seçim sandığında kaybettik, ilk seçim sandığında gidip orada bulacağız.

MADEM Kİ SEFALET DİYORUZ

Temmuz ayında devletin resmi rakamıyla en düşük emekli maaşı alanların sayısı 3.7 milyondu. Şimdi 4.9 milyon. Yani altı ayda 1.2 milyon kişi daha en düşük emekli maaşı alanlar hanesine eklendi, 5 milyon kişiye çıktı. Asgari ücret tarihte ilk kez açlık sınırının altında açıklandı. Sayın Bahçeli emeklilere verilen ücreti söylerken, ‘Sefalet ücreti’ dedi. Burada büyük bir fırsat var. Buradan Sayın Bahçeli’ye, tüm genel başkanlara saygılarımı sunuyorum. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi iyi bir teklif getirirse grubumuz iki elini birden kaldırıp oy verir. Her parti ayrı ayrı teklif verebilir, ortak teklif verebiliriz, bütün milletvekilleri altına imza atabiliriz. Bu 20 bin liraya mademki ‘sefalet’ diyoruz, getirelim emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim, ‘Asla altında olamaz’ diyelim. Emekliyi de kurtaralım, Meclis’in itibarını da.

DÜŞÜK DOĞURGANLIK

Bugün emeklisini perişan eden iktidar şimdi kancayı yarının emeklilerine takmış. Millet bunlara inandı, BES’e girdi, ‘Yüzde 30 devlet katkısı’ dedi. Şimdi yüzde 20’ye düşürdüler. Sayın Erdoğan, ‘Vaktiyle üç çocuk yapın, beş çocuk yapın’ diyordu. Şu anda 1.5’in altına gerilemiş durumda Türkiye’de doğurganlık hızı. Bu çok büyük bir tehdit ancak bir tane sebebi var. O da garibanlık. O da gelecek kaygısı. O da ‘Bu asgari ücretle nasıl çocuk yapayım? Hatta nasıl evleneyim? Evlendim, çocuğum oldu. Nasıl büyüteyim? Nasıl doyurayım?’ Bu kaygılar Türkiye’de doğurganlık hızını da en çok düşüren ve en acımasız doğum kontrol yöntemi.

ÇOCUKLAR İSYANDA

Yurtdışından verilen siparişlerde gümrük vergisi muafiyeti var; 30 Euro. Tuttular, ona iliştiler. Mesela hobi ürünleri var, Türkiye’de yok, sipariş veriyor. Onları yasaklamışlar. Çocuklar çok meraklı, işte kodlama yapıyorlar, robot yapıyorlar. Bütün çocuklar isyanda. Bununla mı esnafı koruyorsun? Ben sana esnafı korumanın 150 farklı yöntemini anlatırım.”

TABLETLİ ÖRNEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’deki grup toplantısında emekli maaşlarının alım gücüne dikkat çekmek amacıyla “En ucuz tablet 1 emekli aylığı” ifadelerinin yer aldığı dövizi gösterdi.

CHP’NİN KURULTAY DAVASI... İMAMOĞLU: KURULTAY ŞEFFAFTI

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada dün savunmalar alındı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan İmamoğlu, yargının meşgul edildiğini, bu durumun “utanç verici” olduğunu söyledi. Kurultayın şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü, delegeleri etkileme gibi bir durumun söz konusu olmadığını, kendisine divan başkanlığını teklif eden ismin de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirten İmamoğlu özetle şunları söyledi:

DELEGENİN İRADESİYLE

“Mahkemeyi asla meşgul etmeyecek olan seviyesiz ithamlardır bunlar. Delegenin özgür iradesiyle hayata geçirilen bir gündür. Hukuki temelden yoksun iftiraları şiddetle reddediyorum. Bundan sonraki duruşmalara da katılmak istemiyorum.” Dava 23 Şubat’a ertelendi.

SEÇİMLERİ KAOSA SÜRÜKLEMEZ Mİ

Davanın sanıklarından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de adliye önünde yaptığı açıklamada, “Taraf olduğunu ifade etmiş isimlerin ifadeleriyle kongrelere davalar açılırsa, kayyumlar atanırsa, butlan tartışmaları olursa bütün seçimleri kaosa sürüklemez mi?” dedi.

İMAMOĞLU’NDAN ERDOĞAN’A TAZMİNAT

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik sözleri nedeniyle Ekrem İmamoğlu’na açtığı manevi tazminat davasında mahkeme, 150 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi. İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Davacı avukatı Ferah Yıldız, Ekrem İmamoğlu’nun, davaya konu olan ifadeleriyle müvekkili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve kamu kurumlarını açık olarak hedef aldığını belirterek, karşı tarafın iddialarını ispatlayacak nitelikte delil sunmadığını kaydetti. Davalı avukatı ise duruşmanın ertelenmesi yönünde karar verilmesini talep etti. Hâkim, davanın kısmen kabulüne karar vererek 150 bin lira manevi tazminatın yasal faiziyle İmamoğlu’ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilmesine hükmetti.

