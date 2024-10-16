Özel’den Bahçeli’ye ‘el sıkışma’ yanıtı: Devlet Bey doğrusunu yapıyorsun

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MAYINLI ARAZİYE NUMAN BEY

“Millet geçim derdindeyken Tayyip Bey, HÜDA PAR’a verdiği sözleri tutuyor. Anayasa’nın ilk 4 maddesi tartışmasını kendileri sürdüremiyor, ‘Sorunumuz yoktur’ diyor, ama o mayınlı araziye Numan Bey’i yolluyor. Meclis Başkanı hiçbir görüşten yana taraf olamaz. O gittiğin yolda mayına bastın, seni bıraktı. Her doğana değil, Erdoğan’a yapılan anayasayı yeniden Erdoğan için değiştirmek amacıyla binbir numarayla anayasa masasına bizleri çekebilmek için bin yol deniyorlar. Bir tanesi de Kurtulmuş’un seçmiş olduğu yoldur. Hiç öyle entelektüel tartışma yapıyorum havalarına girme.

NEDENİNİ BİLİYORUM

Sayın Bahçeli’nin neden bu noktaya geldiğini biliyorum. Dedikleri şu; normalleşme millette karşılık buldu. Normalleşme CHP’nin siyaset alanını açtı, anketlere bakıyoruz normalleşmeye destek. Devlet Bey demiş ki ‘Uzattığım el hesapsızdır, iyi niyetlidir.’ DEM’e uzattığı eli söylüyor. Düne kadar kapattığı partiye, ‘Hazine yardımına el konulsun’ dediği partiye, el konulmayınca ‘AYM’de kapatılsın’ dediği partiye; ‘Terör odağı, yumağı’ dediği partiye. Ben ona diyorum ki Devlet Bey doğrusunu yapıyorsun, el uzatmak iyidir, el sıkışmak iyidir, konuşmak kavgadan iyidir, diyalog kuru inattan iyidir, barışmak küslükten iyidir. Bu yaptığın için seni eleştirmiyorum. Dün bana dediklerini dönüp de şimdi sana söylemiyorum; diyorum ki el uzatman doğrudur. Milletin temsilcisine uzatılan el, milletin kendisine uzatılan eldir. Milletin temsilcisine gösterilen saygı, onu seçene gösterilen saygıdır. Bir partiyi yok saymak ona oy veren seçmeni yok saymaktır.

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40 SUBAYI TAYİN ETMİŞLER

Cumhuriyet’e bağlılıklarını gösteren genç teğmenlere soruşturma açmışlardı, dikkatle takip ediyoruz. O okulda görev yapan subaylara, askeri idari personele soruşturma açıp 30 ila 40 tanesini farklı yerlere tayin etmişler. Yani orada yaşananlardan subayları sorumlu tutuyorlar. O subaylar ki 15 Temmuz gecesini milletin, devletin, hepimizin yanında geçirmiş. O subaylar ki FETÖ’cü olsalar şimdi içeride olurlardı. O teğmenlerin her sene yaptıkları ama yansıyan ama yansımayan, geçmişte senin gözünün önünde olan o tören yapıldı diye oradaki askeri idari personeli cezalandırıyorsun; bu yanlıştır, haksızlıktır.”

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RESEPSİYON ÇANKAYA’YA ALINSIN

CHP Lideri Özel konuşmasında Erdoğan ve Bahçeli’ye 29 Ekim çağrısı da yaptı: “Bu sene Cumhuriyet Resepsiyonu’nu Çankaya Köşkü’nde yaptığınız takdirde göreceksiniz ki bu parlamentonun milletvekillerinin hepsi, partilerinin hepsi gelecek. Gelin bu milletin gerçek evine, hepimizin kabul ettiği, gurur duyduğu Çankaya Köşkü’ne o resepsiyonu taşıyın, 10 yıldır yarattığınız o suni tartışmalardan bu milleti kurtarın.”

‘DEMOKRATİK AÇILIM’ MESAJI

BİZ HAFTAYA DİYARBAKIR’DAYIZ

Özel, “Bu parti konuşmak, kendi milliyetçiliğini ispat için Devlet Bey’den icazet almayacak, demokratik açılım yapmak için DEM’den de bir çağrı beklemeyecek” diyerek şöyle devam etti:

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NE BAHÇELİ NE DEM

“Ama bekleyenlere şu kadarını söyleyeyim, bu parti gelecek hafta Genel Başkanıyla, kuvvetli bir milletvekili grubuyla Diyarbakır’da, Batman’da, Mardin’de, Şırnak’ta, Hakkâri’de, Van’da olacak. Bu parti eller birbirine kavuşsun diye, analarımızın gözyaşı dursun diye; daha fazla şehit gelmesin diye; terör yüzünden oraya hizmet etmemenin bahanesi kalmasın diye; Kürt kendini Türk’ten geri, Alevi kendini Sünni’den geri hissetmesin diye üstüne düşen ne varsa bunu yapacak. Ne Devlet Bey’in bizi hapsettiği yerde ne DEM Parti Eş Başkanı’nın bize istikamet verdiği yerde; ne Devlet Bey’in korkularını, sözde endişelerini sözde haklı çıkaracak bir şey yaparız, ne DEM’in geçmişe birtakım referanslarla ortaya koyduğu güvensizlik üzerinden ‘Aman kendimizi birilerine beğendireceğiz’ diye olmadık şeyler yaparız. Biz Anadolu’da, Trakya’da yaşayan her ananın gözünün yaşının durması için üzerimize ne düşüyorsa onu yaparız.”