Özel’den ‘baba ocağı’ mesajı: Şimdilik kimse bırakmasın

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün Denizli’de çeşitli programlara katıldı. Semt pazarını ziyarette Özel, tezgâhta sebze seçen bir emekliye “Kaç para maaş alıyorsun?” diye sordu. “21 bin lira” yanıtını alınca da “Emeklinin hali gerçekten çok zor. Düzelteceğiz inşallah. Her mitingde emeklileri konuşuyorum. Emeklilerin de hepsi bizi destekliyor. İktidar gördü ki emekliler iktidarı değiştirecek, bizim partiye saldırdılar. Şimdi önce partiyi kurtaracağız, sonra sizi kurtaracağız” dedi. Özel, pazar ziyareti sırasında bir esnafın meyve tezgâhına uğrayarak çilek sattı.

Pazar yerinde bir vatandaşın, yaşananlara tepki göstererek CHP’den istifa edeceğini söylemesi üzerine de Özel, son günlerde parti içinde yaşanan ‘mutlak butlan’ tartışmalarına ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın istifasına değindi. Özel, istifa etmek isteyen vatandaşa da “Hatta dün (önceki gün) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da senin gibi kızmış, butlana tepki olsun diye istifa etti. Bekleyin. Hukuk işleri var, siyasi mücadele var, bir şekilde biz bu partiyi geri alacağız. Çare kalmadı o zaman birlikte karar veririz. Şimdilik baba ocağını kimse bırakmasın” dedi.

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MİTİNG YERİNE SAHA

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Özgür Özel’in ‘mutlak butlan’ kararı sonrası yaşananların ardından, önümüzdeki günlerde geniş katılımlı mitingler yerine il ve ilçelerde esnaf ziyaretleri, pazar yeri ziyaretleri gibi vatandaşlarla birebir temas kurabileceği etkinliklere ağırlık verme kararı aldığı öğrenildi. Özel bugün de Burdur ile Yeşilova, Çavdır, Çeltikçi ve Bucak ilçelerinde vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelecek.

Özgür Özel, Denizli programında bankın üstünde konuşma yaparken “Bankın üstündeyiz ama milletin kalbindeyiz” dedi.

YÜRÜYÜŞE BURADAN BAŞLAMIŞTIK

ÖZGÜR Özel “Her zaman olduğu gibi Denizli’de çok sıcak bir karşılama var. Ben Genel Başkan adayıyken, ilk yola çıktığımda bana şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanımız Nuri Bey, şimdiki il başkanımız, önceki il başkanımız, milletvekilimiz ‘İlk bizim buraya uğrayın, imzaları ilk biz buradan vereceğiz. Yola buradan çıkın’ demişti. Yürüyüşe buradan başlamıştık. O gün bugündür durmadan yürüyoruz. Hep birlikte partimizi birinci parti yaptık” dedi.