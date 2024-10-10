Özel’den ‘ayağa kalkma’ yanıtı: Bedelini ben ödeyeceğim

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CHP Lideri Özgür Özel, Ankara Gar Katliamı’nın 9. yıldönümü nedeniyle düzenlenen anmada gazetecilere açıklamalarda bulundu: “Ayağa kalktığımız kişiyi 22 yıl boyunca ülkeye bunları yaşatan kişi olarak değerlendirdiğinizde ben de olsam niye kalkıyor diye düşünürüm ama meselenin özü şudur; CHP ayağa kalkmadığında, gittiği bir köy kahvesinde AK Parti seçmeni de dışarı çıkıyor, ya siz bizi dinlemiyorsunuz ki biz sizi dinleyelim veya siz bize ayağa kalkmıyorsunuz ki biz size ayağa kalkalım diye... Yıllardır bunu sahada tespit eden bir siyasetçiyim.

EN UFAK PİŞMANLIĞIM YOK

Biz, ayağa kalktığımızda AK Parti Sayın Erdoğan’ın şahsına ayağa kalkmak değil, Cumhurbaşkanlığı makamına ve onu seçen seçmenlere saygımızdan ayağa kalktık. Bu kadar net. Bu konuda en ufak bir pişmanlığım yok. Anayasa, koalisyon yapmak, uzlaşmak üzere ayağa kalkmadık. Erdoğan ile mücadele ediyoruz ve biz Erdoğan ile mücadelede zaten ayaktayız. Miting meydanlarında, işçilerin yanında ayaktayız. Biz, Meclis’in açılışına anayasal görevi gereği gelen ve son seçimlerde en çok oyu alarak Cumhurbaşkanı seçilen kişinin seçmenlerine hürmeten ayağa kalktık.

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GÖNLÜ KIRILMIŞ OLAN VARSA

O yüzden kimsenin yaptığını ve ettiğini unutmuyoruz. En sert muhalefeti yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ne kaybediyoruz? Kaybediyorsak ben kaybediyorum, bedeli ben ödeyeceğim. Hesabı ben vereceğim. Kolay bir işe soyunmadık. Yine de bu mevzulardan dolayı gönlü kırılmış, üzülmüş kim varsa hakkını helal etsin. Ben Özgür Özel olarak bütün sorumluluğa sahibim, onları hiç kandırmadım, hiçbir zaman da kandırmam. Ben kişisel olarak bu attığımız adımın yanlış olduğunu düşünsem, örgütümün yüzde 80’i buna itiraz ediyor olsa şapkayı önümüze koyar bir daha düşünürüz.”

İlerleyen saatlerde sosyal medyadan açıklama yapan Özel, yanlış anlaşıldığını, şahsına yönelik eleştirilere ilişkin ‘Kaybediyorsak ben kaybediyorum’ dediğini belirtti. Özel, “Bu tartışmalar nedeniyle bir kayıp varsa maruz kaldığım eleştiriler nedeniyle bana aittir, partimizin iktidar yürüyüşüne herhangi bir kayıp yaşattırmadık, yaşattırmayacağız” dedi.

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Özgür Özel, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg’u kabul etti.

ESAS OLAN ATATÜRK’ÜN PARTİSİNİ İKTİDAR YAPMAK

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği’ni ziyaret etti. Özel, “Ülkede son 22-23 yıldır neler yaşanıyor hepimiz görüyoruz. Halen daha buna devam edenler var. Karşısında CHP ve ADD çok önemli bir kaledir. Yerel yönetimler noktasında da ADD ile sıkı bir işbirliği kurulmasını arkadaşlarımıza hep telkin ediyoruz. Esas olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini iktidar yapmak. O gün biz Atatürk’e borcumuzu bir nebze ödemiş olacağız. Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş, laik, demokratik bir hukuk devleti olarak yönetmek isteyen bir hükümetin kurulması için hep birlikte çalışıyoruz” dedi.

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GAR KATLİAMI ANITI AÇILDI

- ÖZGÜR Özel, gar saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına yaptırılan “10 Ekim Annelerin Çığlığı Anıtı”nın açılışında da “Bu cinayet, bu katliam aydınlandığında, Türkiye’de çok şey aydınlanacak” dedi ve şunları söyledi: “Bir dönem değişmeden bu ülkede bu cinayet, bu katliam aydınlanmayacak. O eylemi burada kim yaptırdı, sonuçlarından kim istifade etti? Türkiye’deki bütün terör örgütlerini bir anda kim kanlı eylemler için harekete geçirdi? O mekanizma nasıl işledi, bundan kim istifade etti? Günü gelince bu kötülüğü bütün mevzilerden söküp atıp, iyilerin iktidarını, onurlu insanların iktidarını, haklıların iktidarını, mağdurların ve mazlumların iktidarını kuracağız. Sonra o kötülerden teker teker hesap soracağız. Önünüzde buna ant içiyorum.”

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Açılışa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, milletvekilleri ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.