Özel’den asgari ücret ve emekli tepkisi: Bu maaşı verene yol veriyoruz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars’ta bir otelde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve oda başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Özel, toplantı sonunda CHP Kars İl Binası’nın açılış törenine katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Özel, özetle şunları söyledi:

“Enflasyonu yüzde 1.03 açıkladı TÜİK. Emekliye zam verilecek ya memur emeklisine yüzde 13 değil yüzde 11 vermek için, işçi emeklisine yüzde 16 değil yüzde 14 vermek için, emeklinin cebinden para çalmak için yaptıkları iş.

BU PARAYLA GEÇİNİLMEZ

Bu hükümetin hemen öncesinde görev yapan hükümet, o çok kötüledikleri koalisyon hükümeti, Ecevit’in hükümeti geldiği gün en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücretti. Bugünkü hesapla 33 bin liraydı. Şu anda 12 bin 500 lira ve Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla bunu 14 bin 500 lira yapacaklar. Bugün 14 bin 500 liraya kim geçinebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki bütün partilere sesleniyorum, gelin hep beraber öncelikle en düşük emekli maaşını bir asgari ücret düzeyine çıkaralım.

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Sayın Erdoğan buradan Kars’tan sana çağrımızı tekrarlıyoruz. Geçim yoksa geçim, seçim var. Kars’tan el sallıyoruz, bu maaşı verene yol veriyoruz. Er ya da geç sandık gelecek, halkın, emeklinin, emekçinin iktidarı kurulacak.”

ENFLASYONA KARS KAŞARI HESABI

-Türkiye’de gerçek enflasyonun yüzde 80 olduğunu, bunu TÜİK’in yüzde 44 gösterdiğini ifade eden Özel, asgari ücret hesabını Kars kaşarı üzerinden yaptı: “Çeyrek altın hesabını beğenmiyor. Gel başka bir hesap yapalım Sayın Erdoğan. Geçen sene asgari ücret 17 bin lira iken Kars kaşarı 220 liraymış. 77 kilo Kars kaşarı alıyormuş. Şimdi verdiğin 22 bin lira, Kars kaşarı 320 lira. 69 kilo alıyor. 8 kilo Kars kaşarı kayıp. 8 kilo Kars kaşarı 2 bin 500 lira yapıyor. Altın hesabı yapınca diyor ki ‘Özgür Bey altın hesabı yapıyor. O hesap tutmaz.’ Kars’ta, Karslılarla kaşar hesabı yaptım yine 2 bin 500 lira kayıp.”