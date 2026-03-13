Özel’den Arınç’a ziyaret

Haberin Devamı

Özel, bir saat 15 dakika süren görüşmenin ardından, “Genel Başkan seçildiğimde tebrik ziyaretine gelmişlerdi. Çok acı günlerimiz oldu hem kendisi hem oğlu Mücahit kardeşim, Ferdi Zeyrek’in cenazesinde ve daha sonra Şehzadeler Belediye Başkanımızın, Allah rahmet eylesin, cenazesinde bizi hiç yalnız bırakmadılar. Ben bir iadeyi ziyarette gecikmiştim. Birlikte Manisa’dan başlayarak Türkiye’deki tüm meselelerle ilgili, birazcık benim partimizin içinde bulunduğu sürece yönelik bilgilendirmelerimin de yoğun olduğu bir şekilde, kendileriyle sohbet etme, deneyimlerinden istifade etme imkânı oldu” dedi. Arınç da, “Biz iki hemşeriyiz, Manisa’dan da tanışıyoruz. Kendisini Genel Başkan olduğunda da ziyaret etmiştim, tebriklerimi iletmiştim. Zaman zaman da Manisa ile ilgili konularda kendileriyle görüşüyorum. O da çok büyük ilgi gösteriyor. Ülkemizin içinde bulunduğu şartları ondan dinleme fırsatım oldu” diye konuştu. Özel, görüşmede İBB davasının gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya da “Biz iki hemşeri bir araya gelince güneşin altındaki her şey gündemdir” yanıtını verdi.

Haberin Devamı

İSTİKLAL ŞAİRİ ERSOY’U ANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümünde milli şair Mehmet Âkif Ersoy’u andı.

Özel, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, “‘Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım’ İstiklal Marşımızın kabulünün 105’inci yıl dönümünde, büyük şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’u ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygıyla anıyorum” ifadesini kullandı.