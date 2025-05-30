Özel’den ara zam çağrısı: Siyaseti bir kenara bırakalım

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İstanbul’daki programlarını sürdüren Özgür Özel, dün Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nu (TİSK) ziyaret etti. İlk olarak DİSK Genel Merkezi’nde DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüşen Özel, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Temel talebimiz şudur, Türkiye’de ücret açlık sınırının altındaki asgari ücret bir yıl boyunca bir kuruş zam görmedi. 2024’te bir kez verdiği, o da TÜİK’in kendince ilan ettiği, rakamların ne olduğunu kimseye izah etmediği enflasyon oranına göre zam aldı emekliler, emekçiler ve bu hale gelindi. Temmuz ayı geliyor ve asgari ücret 22 bin liraydı verildiği gün. TÜİK’in rakamlarına göre ilk dört ayda yüzde 14’lük enflasyonla. Asgari ücretin aldığı zammı enflasyon canavarı altı ayda yemiş olacak.

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HERKESİN MÜCADELESİ

Asgari ücrete yapılan iyileştirme bütün ücretlere yansıyor. Haziran ayı boyunca iktidarı asgari ücret belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu çalışmaya çağıracak mücadele herkesin mücadelesidir. Bugün AK Parti’li işçi de MHP’li işçi de başka görüşlerde olan işçiler de aynı açlıkla, yoksullukla karşı karşıyadır. Siyaseti bir kenara bırakalım, ekmek için mücadele edelim. Asgari ücrete ara zam yapılması için mücadeleyi birlikte yapmak zorundayız.”

İŞVERENLERİ DİNLEMEK

DİSK ziyareti sonrası bu kez işverenleri ziyaret eden Özel, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüştü. Özel ziyaretin ardından “Kendileri bize yaptıkları sunumla, üyeleriyle ilgili rakamları, verileri, yaşadıkları zorlukları, güçlükleri anlattılar. Ayrıca iş arkadaşlarına, emekçilere, başta iş kazalarının önlenmesi, işçi sağlığı konusuna ve diğer konulara verdikleri önemden ve çeşitli projelerinden bahsettiler. Biz ziyaretimizin sebebi olan asgari ücret ve asgari ücrete Temmuz ayında ara zam noktasındaki beklentimizi, yürüttüğümüz çalışmayı ifade ettik. İşin olmazsa olmaz diğer tarafı işverenleri dinlemek ve bu sohbeti onlarla gerçekleştirmek bizim açımızdan son derece kıymetliydi” dedi.

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İMAMOĞLU PANKARTI

Özel, Diyarbakır’da tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun pankartına polisin el koyup CHP Bağlar İlçe Başkanı’na para cezası kesilmesi hakkındaki soruya ise “Bu bir demokratik olgunluk meselesi. Gözaltında olan ya da tutuklu olan birisine özgürlük talep etmek bütün dünyanın en meşru talebidir. Suçu ispatlanana kadar herkes suçsuzdur. Kaldı ki suçu ispatlanmış kişilere dahi özgürlük talepleri ve bunun hiç beklenmedik siyasetçilerce kampanyalaştırıldığı bir süreçteyiz. O yüzden yapılan iş son derece antidemokratiktir ve üzücüdür. Hızlı bir şekilde orayı takip ediyoruz” yanıtını verdi.